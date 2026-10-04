Portugal vence e avança na Liga das Nações; veja resultados de hoje

A quarta rodada da Liga das Nações da UEFA movimentou a elite do futebol europeu neste domingo, 4, com jogos pelos grupos A2 e A4. O principal destaque foi Portugal, que venceu a Noruega por 2 a 1, no Estádio do Dragão, manteve os 100% de aproveitamento e garantiu classificação antecipada para as quartas de final.

A rodada também teve vitória da Dinamarca sobre o País de Gales, triunfo dos Países Baixos contra a Sérvia e empate sem gols entre Grécia e Alemanha. Com os resultados, os neerlandeses assumiram a liderança do Grupo A2, enquanto os alemães ficaram em situação mais delicada na briga por vaga.

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Portugal vira sobre a Noruega e segue perfeito

Portugal teve uma noite de festa, mas também de tensão no Porto. A seleção portuguesa venceu a Noruega por 2 a 1, chegou aos 12 pontos em quatro jogos e confirmou matematicamente a classificação para o mata-mata da Liga das Nações com duas rodadas de antecedência.

A Noruega começou bem organizada defensivamente e apostou nos contra-ataques. A estratégia deu resultado quando Kristoffer Ajer abriu o placar com um belo chute de fora da área, sem chances para o goleiro português.

A reação dos donos da casa veio pouco depois. João Cancelo avançou pela direita, trouxe para o meio e acertou uma finalização de canhota para empatar a partida e levantar a torcida no Estádio do Dragão.

Portugal e Noruega na Nations League - Foto: MIGUEL RIOPA

No segundo tempo, Portugal passou a pressionar mais. O gol da virada saiu com Gonçalo Ramos, após assistência de primeira de João Félix. O atacante recebeu na área e finalizou para garantir a vitória e a classificação portuguesa.

Nos minutos finais, Portugal ainda teve Francisco Conceição expulso, mas conseguiu segurar a pressão norueguesa até o apito final.

Dinamarca vence fora e ganha fôlego no Grupo A4

No outro jogo do Grupo A4, a Dinamarca derrotou o País de Gales por 1 a 0, no Cardiff City Stadium, e se isolou na segunda colocação da chave.

A partida foi marcada pelo equilíbrio e pela disputa física no meio-campo. O gol saiu no segundo tempo, em cobrança de pênalti convertida por Rasmus Højlund. O atacante deslocou o goleiro e garantiu três pontos importantes para os dinamarqueses.

Dinamarca na Nations League - Foto: ADRIAN DENNIS

Nos minutos finais, o País de Gales tentou pressionar com bolas levantadas na área, mas a defesa da Dinamarca conseguiu segurar o resultado.

Com a vitória, os dinamarqueses seguem vivos na briga pela segunda vaga do grupo, enquanto galeses e noruegueses entram nas rodadas finais pressionados também pela luta contra o rebaixamento à Liga B.

Países Baixos batem Sérvia e assumem liderança

Pelo Grupo A2, os Países Baixos venceram a Sérvia por 2 a 1, em Eindhoven, e assumiram a liderança da chave nos critérios de desempate.

A seleção neerlandesa abriu o placar ainda no primeiro tempo. Teun Koopmeiners cobrou falta de longa distância, a bola atravessou a área sem desvio e entrou no gol sérvio.

Holanda na Nations League - Foto: SONNY LENSEN

A Sérvia reagiu no início da etapa final. Mihajlo Cvetković aproveitou falha da defesa mandante e empatou de cabeça. O resultado parcial colocava pressão sobre os Países Baixos, que passaram a buscar o ataque com mais intensidade.

A vitória veio aos 34 minutos do segundo tempo. Joshua Zirkzee, que havia acabado de entrar, aproveitou sobra dentro da área e bateu cruzado para fazer 2 a 1 e garantir a liderança aos neerlandeses.

Grécia segura Alemanha em noite de Tzolakis

Também pelo Grupo A2, a Grécia arrancou um empate por 0 a 0 contra a Alemanha, em Tessalônica, em um dos resultados mais chamativos da rodada.

A Alemanha controlou a posse de bola e criou as principais oportunidades da partida, mas parou em grande atuação do goleiro Kostas Tzolakis. O arqueiro grego fez defesas importantes, incluindo lances cara a cara, e foi decisivo para manter o placar zerado.

Grécia e Alemanha - Foto: SAKIS MITROLIDIS

A Grécia praticamente abriu mão do ataque em boa parte do jogo e priorizou a organização defensiva. O ponto conquistado diante da torcida manteve a seleção grega viva na disputa pela classificação.

Já a Alemanha ficou com cinco pontos em quatro jogos e precisará reagir nas duas últimas rodadas para evitar uma eliminação precoce.

Classificação do Grupo A2

Os Países Baixos assumiram a ponta do grupo, empatados em pontos com a Grécia, mas à frente nos critérios de desempate. A Alemanha aparece em terceiro, ainda com chances, enquanto a Sérvia segue sem pontuar.

1º Países Baixos: 8 pontos, 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 0 derrotas, 6 gols pró, 4 gols contra, saldo +2;

2º Grécia: 8 pontos, 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 0 derrotas, 4 gols pró, 2 gols contra, saldo +2;

3º Alemanha: 5 pontos, 4 jogos, 1 vitória, 2 empates, 1 derrota, 5 gols pró, 3 gols contra, saldo +2;

4º Sérvia: 0 ponto, 4 jogos, 0 vitória, 0 empate, 4 derrotas, 2 gols pró, 8 gols contra, saldo -6.

Classificação do Grupo A4

Portugal já está classificado para as quartas de final, com quatro vitórias em quatro jogos. A Dinamarca aparece em segundo, enquanto País de Gales e Noruega seguem empatados na parte de baixo da tabela.

1º Portugal: 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias, 0 empate, 0 derrota, 9 gols pró, 3 gols contra, saldo +6;

2º Dinamarca: 6 pontos, 4 jogos, 2 vitórias, 0 empate, 2 derrotas, 4 gols pró, 4 gols contra, saldo 0;

3º País de Gales: 3 pontos, 4 jogos, 1 vitória, 0 empate, 3 derrotas, 3 gols pró, 6 gols contra, saldo -3;

4º Noruega: 3 pontos, 4 jogos, 1 vitória, 0 empate, 3 derrotas, 3 gols pró, 6 gols contra, saldo -3.

Próximos jogos prometem definição

A Liga das Nações segue com os outros grupos da elite europeia nos próximos dias. No Grupo A1, França e Bélgica fazem confronto direto importante na disputa pela liderança. Já no Grupo A3, a Espanha tenta manter a invencibilidade, enquanto a Itália encara a Turquia em busca de recuperação no torneio.

Com duas rodadas restantes, Portugal já está garantido nas quartas. Nos demais cenários, a briga por classificação e permanência na Liga A segue aberta.