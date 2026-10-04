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Esportes olímpicos perderão R$ 2,6 bilhões até 2027 após fim das bets

Projeção foi feita pelo Comitê Olímpico Brasileiro com base na arrecadação dos últimos dois anos

Gustavo Nascimento
Por
Time olímpico do Brasil
Time olímpico do Brasil - Foto: Jonne Roriz | Exemplus | COB

Além do impacto no futebol, a proibição das bets no Brasil também vai gerar perdas financeiras para esportes olímpicos e paralímpicos do país. A estimativa é que organizações deste ecossistema deixarão de ganhar cerca de R$ 2,623 bilhões até 2027.

Isso porque entidades como Ministério do Esporte, Comitê Olímpico do Brasil (COB), Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), entre outras, eram beneficiadas com repasses legais. O cálculo feito pelo COB se baseou em valores recebidos entre 2025 e setembro de 2026 para esboçar o montante “perdido”.

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Comitê Olímpico precisará passar por readequação

Marco La Porta, presidente do COB, afirma que a entidade arrecadou cerca de R$ 200 milhões entre 2025 e setembro de 2026, além de ter a previsão de receber mais R$ 25 milhões até o fim do ano.

Para 2027, a projeção da entidade girava entre R$ 125 e R$ 130 milhões. Segundo ele, levando-se em consideração orçamento de R$ 600 milhões, o COB perderá cerca de 20% do valor.

La Porta afirmou ainda que, para não comprometer a preparação do Time Brasil para as Olimpíadas de Los Angeles, em 2028, o COB fará cortes em outras áreas ou usará o fundo de reserva da entidade.

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Jorge Bichara, diretor de Esporte do COB, afirma que, neste momento, não sabe dizer se conseguirá atender “todas as frentes propostas” para a preparação dos atletas para a próxima edição das Olimpíadas.

“Estamos discutindo o orçamento e quanto será distribuído para as confederações em 2027. E com a saída destes recursos, vamos fazer uma realocação interna para cobrir as prioridades, dentre elas, a preparação para Los Angeles. que, aliás, se mostra caríssima, principalmente no suporte dentro dos Jogos”, afirmou Bichara ao jornal O Globo.

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apostas bets Comitê Olímpico olimpiadas

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