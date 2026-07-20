Travessia Mar Grande–Salvador esgota inscrições em duas horas

Pouco mais de duas horas foram suficientes para preencher todas as 200 vagas da 56ª Travessia Mar Grande-Salvador. As inscrições foram abertas às 6h desta segunda-feira, 20, e, por volta das 8h30, já estavam esgotadas, dimensionando uma parcela do alcance adquirido pela prova mais antiga de natação em águas abertas do mundo ainda em atividade, que completa 71 anos em 2026.

Mesmo antes da abertura do sistema, havia atletas esperando para garantir um lugar. Depois do preenchimento das vagas, outros interessados permaneceram na fila virtual na expectativa de possíveis desistências, e a procura superou a registrada em 2025, quando as inscrições terminaram em menos de 48 horas.

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Marcada para o dia 29 de novembro, a Travessia será nacional e internacional, com participantes confirmados da África do Sul e da Inglaterra, além de representantes de São Paulo, Distrito Federal, Sergipe, Rio Grande do Norte, Amapá, Paraíba, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Diretor da A TARDE FM e responsável pela Travessia dentro do Grupo A TARDE, Eduardo Dute destacou que muitos nadadores não conseguiram concluir o cadastro diante da demanda concentrada nas primeiras horas.

"As inscrições acabaram em duas horas, duas horas e meia. Abriram às 6h e, às 8h30, tinham acabado. As pessoas ficaram na fila esperando uma desistência. Muita gente realmente ficou de fora porque, infelizmente, só podemos ter 200 pessoas, no máximo, na prova", explicou.

O CEO da Ambiance Esporte e diretor técnico da prova, Bruno Riella, celebrou o rápido esgotamento das inscrições da 56ª Travessia Mar Grande–Salvador, destacando a força e a tradição do evento.

"Receber essa resposta tão rápida dos atletas é motivo de muito orgulho e emoção. Ver as 200 vagas da 56ª Travessia Mar Grande x Salvador serem preenchidas em apenas duas horas mostra a força e a credibilidade de uma prova que atravessa gerações e continua fazendo história. Para mim, que estou no quarto ano consecutivo na direção técnica, é uma alegria imensa e também uma grande responsabilidade contribuir para a organização de um evento tão tradicional. Esse sucesso reforça nosso compromisso em entregar uma experiência segura, bem organizada e inesquecível para todos os participantes."



Limite de atletas é exigência de segurança

O encerramento das inscrições não decorre de uma decisão dos realizadores de restringir o acesso à competição. O limite máximo de 200 atletas atende às exigências de segurança para a realização de uma travessia com aproximadamente 12,5 quilômetros na Baía de Todos-os-Santos.

O percurso tradicional começa na Praia do Duro, em Mar Grande, e termina no Porto da Barra, em Salvador. Durante o trajeto, os competidores precisam lidar com correntezas, alterações nas condições do mar e estratégias de navegação, circunstâncias que exigem uma operação composta por embarcações, guias, equipes técnicas, profissionais de saúde e suporte de emergência.

O controle do número de participantes permite que a organização acompanhe os nadadores e mantenha a estrutura necessária durante toda a travessia. Por essa razão, mesmo diante da demanda suficiente para receber um número maior de atletas, somente 200 inscrições puderam ser confirmadas para a edição de 2026.

Ana Marcela Cunha na Travessia Mar-Grande Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

Brasil e mundo na Baía de Todos-os-Santos

A lista de inscritos aumentada e esgotada, no entanto, evidencia uma mudança de patamar da competição. Criada na Bahia e transformada em um dos maiores símbolos esportivos do estado, a Travessia passou a integrar o planejamento de nadadores de diferentes partes do Brasil.

Neste ano, também receberá atletas de ao menos dois países estrangeiros: "É o Brasil todo presente nessa prova. Isso mostra a força de uma competição que completa 71 anos", afirmou Dute.

Desirée Dalia, nadadora da Travessia Mar Grande-Salvador há décadas - Foto: Rafaela Araújo / AG. A TARDE

Depois da procura recorde, a preparação estará voltada à estrutura necessária para receber atletas que viajarão milhares de quilômetros para cruzar a Baía de Todos-os-Santos.

"É a prova mais antiga do mundo em atividade no mar aberto. Então, é uma responsabilidade muito grande para a gente. É com muito entusiasmo que estamos nos preparando para fazer a melhor prova do mundo neste final de ano, em 29 de novembro", completou o diretor.

Alarmes para não perder a inscrição

A disputa da prova, então, começou bem antes das primeiras braçadas. Atenta ao histórico de alta procura, Larissa Scarano, de 38 anos, acompanhava havia meses as redes sociais do Grupo A TARDE e da Travessia para descobrir quando as inscrições seriam iniciadas.

Arquiteta e professora, Larissa nada desde criança, mas começou a praticar em águas abertas somente no fim de 2024. Desde então, estabeleceu como objetivo participar da Mar Grande-Salvador. Ela sabia, entretanto, que precisaria não somente estar fisicamente preparada, mas também ser rápida no momento da inscrição.

Ana Marcela Cunha na Travessia Mar-Grande Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

Na noite anterior à abertura do sistema, programou vários alarmes no celular para não perder o horário. Assim que o cadastro foi liberado, garantiu a própria vaga e compartilhou o endereço da inscrição com amigos de grupos de triatlo e natação, mas nem todos tiveram a mesma sorte.

"Infelizmente, muita gente não conseguiu uma vaga, porque as inscrições se esgotaram em menos de três horas. Fiquei muito feliz por ter conseguido garantir a minha participação", celebrou.

"Agora é aumentar o volume de treinos para chegar bem preparada e fazer uma boa prova. Tenho certeza de que será uma forma muito especial de encerrar o ano", contou.

Prova entra no calendário do Sul e do Sudeste

Para alguns participantes, a Travessia já deixou de ser uma experiência isolada e passou a fazer parte do calendário esportivo. Nadador de Ilhabela, no litoral de São Paulo, Harry Finger garantiu sua terceira participação consecutiva na prova.

"Com muita alegria, consegui me inscrever pela terceira vez na Travessia Mar Grande–Salvador, uma competição que está se tornando, para nós, nadadores do Sudeste e do Sul, parte do nosso calendário. Poder chegar nadando a Salvador ao lado de tantos nadadores conhecidos e grandes amigos não tem preço", afirmou.

Também em sua terceira participação, Luiz Felipe Lebeis, do Rio de Janeiro, acompanhava atentamente a data de abertura. Mesmo preparado para a procura, ele se surpreendeu com o tempo necessário para que as 200 vagas fossem preenchidas.

55ª Travessia Mar-Grande Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

"Estou muito feliz por ter conseguido me inscrever para a minha terceira Mar Grande–Salvador. Estava de olho na data em que as inscrições seriam abertas e, mesmo assim, não esperava que acabassem tão rápido", disse.

"Deu tudo certo e agora é só treinar para fazer uma ótima prova em novembro. Vai ser um evento incrível", projetou o atleta da L&L Assessoria.

Na lista de espera

Muitos, no entanto, não conseguiram - e alguns deles contaram com a sorte na lista de espera. Foi o caso de Renata Ferreira, baiana de Salvador e representante da L&L Assessoria, que viveu momentos de tensão antes de confirmar sua terceira participação.

Como estava viajando no momento da abertura, pediu a uma amiga que realizasse o cadastro, e quando recebeu a resposta, as inscrições já haviam terminado. Renata, então, entrou na lista de espera e conseguiu a vaga posteriormente.

55ª Travessia Mar-Grande Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

A relação dela com a competição começou ainda na adolescência, quando acompanhava a nadadora Viviane Motti: "Hoje foi um dia de grande expectativa. Como eu estava na estrada, pedi para uma amiga me inscrever e, para minha surpresa, as vagas já tinham acabado".

"Entrei na lista de espera e, graças a Deus, consegui. Será a terceira vez. Sonhava com essa prova desde adolescente, quando via a atleta Viviane Motti fazendo", relatou.

Aos 68 anos, catarinense busca segunda conclusão

A velocidade do preenchimento das vagas também surpreendeu Maria Elizabeth Pedri Sicuro. Aos 68 anos, a nadadora de Porto Belo, em Santa Catarina, representará a equipe Samir Barel Natação e tentará completar a Travessia pela segunda vez.

Para ela, cruzar a Baía de Todos-os-Santos permite observar Salvador de uma perspectiva que poucos moradores e visitantes conhecem: de dentro do mar, durante um dos percursos mais tradicionais da natação brasileira.

"Estou muito feliz por conseguir fazer minha inscrição, muito concorrida neste ano, e participar dessa prova, que é um ícone da maratona aquática. Acredito que todo nadador deveria tê-la no currículo", opinou.

"Atravessar a Baía de Todos-os-Santos e ver alguns dos cartões-postais de Salvador de dentro da água é maravilhoso. A prova é muito bem organizada por Bruno Riella e pelo Jornal A TARDE. Espero concluir pela segunda vez e dentro do tempo-limite", disse Maria Elizabeth.

Ana Marcela Cunha na Travessia Mar-Grande Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

Do Rio Grande do Sul, Luciane Feiten Wingert também atravessará o país para realizar um objetivo antigo. Nadadora master do Grêmio Náutico União, ela considera a competição o maior desafio pessoal de sua trajetória esportiva.

"Participar da Travessia Mar Grande–Salvador é um sonho antigo, e estou muito feliz com a possibilidade de realizá-lo. Nadar na Bahia é uma experiência maravilhosa. Será inesquecível nadar no cartão-postal de Salvador em uma prova que será o desafio pessoal da minha vida", afirmou.

Edição homenageará Renato Barros

A 56ª Travessia Mar Grande–Salvador será marcada ainda pela homenagem a Renato Barros, nadador que mais vezes completou a prova em toda a história. Renato faleceu neste ano durante uma competição local de natação e foi escolhido como patrono da edição de 2026.

A homenagem aumentará o significado da travessia para atletas que conviveram com ele dentro e fora dos treinos. Joana Cantolino, uma das participantes inscritas, compete desde 2009 e atravessa a Baía de Todos-os-Santos pelo menos uma vez por ano. Desta vez, levará para o mar as lembranças do amigo.

Nadador Renato Barros, homenageado de 2026 - Foto: Reprodução

"Mais do que uma prova, representa superação, amizade e uma profunda conexão com o mar e com a história da natação baiana. Conseguir fazer a minha inscrição para a 56ª edição logo nos primeiros minutos teve um significado ainda mais feliz e especial", comentou.

"Neste ano, a Travessia será marcada pela homenagem ao meu grande amigo e parceiro de treinos, Renato Barros. Sua partida deixou uma imensa saudade, mas também um legado de amor pelo esporte, dedicação e inspiração para todos nós", declarou.

Tradição atravessa gerações

Em 2025, a Travessia reuniu 180 atletas na edição comemorativa de sete décadas. O título masculino ficou com Henrique Figueirinha, que concluiu o percurso em 1h49min57s. Arthur Passos terminou em segundo, com 1h57min49s, e Renan Barbosa, campeão em 2023 e 2024, completou o pódio ao marcar 2h15min30s.

Entre as mulheres, Ana Marcela Cunha protagonizou um dos maiores momentos da história recente do evento. A campeã olímpica saiu do Porto da Barra, nadou até Mar Grande e retornou à capital, totalizando mais de 24 quilômetros. Mesmo depois de cumprir o primeiro trecho, completou o percurso oficial em 2h20 e conquistou o heptacampeonato.

Ana Marcela campeã da Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: José Simoes / AG. A TARDE

Victoria Rosário terminou na segunda colocação, com 2h32min30s, enquanto Claudine Conceição foi a terceira, com 2h37min33s. Ao todo, participantes de diferentes idades dividiram o mesmo mar, fortalecendo uma característica que acompanha a competição desde as primeiras edições: a convivência entre atletas de alto rendimento, nadadores amadores, jovens promessas e veteranos.

Agora, o esgotamento das 200 vagas em pouco mais de duas horas abre a contagem regressiva para a próxima edição. Realizada pelo Grupo A TARDE e pela A TARDE FM, com organização da Ambiance Esporte, a 56ª Travessia Mar Grande–Salvador acontecerá em 29 de novembro, quando atletas do Brasil e do exterior se encontrarão na Bahia para escrever mais um capítulo da prova que atravessa gerações.