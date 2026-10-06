Bahia x Palmeiras: quem chega mais desfalcado depois da Data Fifa?

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A Data Fifa virou um problema para o Palmeiras antes do duelo contra o Bahia, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto Rogério Ceni teve mais tranquilidade para trabalhar com o elenco tricolor no CT Evaristo de Macedo, Abel Ferreira convive com desfalques, desgaste de convocados e até ausência no banco de reservas.

O confronto está marcado para quinta-feira, 8, às 21h30, e coloca frente a frente dois times em momentos diferentes de preparação. O Bahia chega com baixas pontuais e já conhecidas. O Palmeiras, por outro lado, tenta reorganizar a equipe entre problemas médicos, logística internacional e suspensão do treinador.

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Abel Ferreira cumpre suspensão

A primeira ausência do Palmeiras está fora das quatro linhas. Abel Ferreira não poderá comandar a equipe à beira do campo, já que cumpre a última partida de suspensão imposta pelo STJD.

O técnico foi punido com três jogos após chutar um equipamento de transmissão durante partida contra o Mirassol. Sem o português no banco, a comissão técnica alviverde volta a assumir a condução da equipe durante o jogo.

Abel Ferreira - Foto: Divulgação I Palmeiras

Uruguaios devem ficar fora

Dentro de campo, os principais problemas passam pela Data Fifa. O lateral-esquerdo Joaquín Piquerez e o volante Emiliano Martínez foram convocados pela seleção uruguaia para um amistoso contra a Índia, em Calcutá.

A distância e o fuso horário tornam a presença da dupla praticamente inviável contra o Bahia. Os dois só devem desembarcar no Brasil no dia da partida, sem tempo para recuperação adequada ou participação em qualquer atividade tática com o elenco.

A situação pesa especialmente na lateral esquerda. Piquerez é titular absoluto, e o reserva imediato, Jefté, passou por cirurgia no menisco do joelho direito e só deve voltar na próxima temporada.

Piquerez pelo Palmeiras - Foto: Divulgação I Palmeiras

Paulinho segue fora

O ataque também tem baixa. Paulinho continua em recuperação de uma lesão na coxa direita sofrida em julho. O camisa 10 já iniciou corridas leves no gramado do Núcleo de Saúde e Performance, mas ainda não voltou a treinar com bola.

Por isso, a tendência é que o jogador seja preservado mais uma vez e siga fora da lista de opções para o confronto.

Paulinho pelo Palmeiras - Foto: Divulgação I Palmeiras

Palmeiras monta operação por convocados

Para reduzir os impactos da Data Fifa, o Palmeiras organizou uma operação logística para acelerar o retorno de atletas convocados por outras seleções.

A diretoria fretou três voos privados para trazer de volta Gustavo Gómez, Maurício e Ramón Sosa, que estavam com o Paraguai; Agustín Giay e Flaco López, convocados pela Argentina; e Jhon Arias, da Colômbia.

A expectativa é que esses jogadores se reapresentem até quarta-feira, 7. Ainda assim, todos passarão por avaliações físicas para medir o desgaste antes de qualquer definição sobre presença em campo contra o Bahia.

Bahia tem cenário mais estável

Do lado tricolor, o cenário é menos turbulento. O Bahia utilizou o período sem jogos para recuperar fisicamente o elenco e ajustar a parte tática em Salvador.

Rogério Ceni não precisou lidar com uma grande lista de convocados e pôde trabalhar com a base principal da equipe. As ausências são pontuais e já estavam previstas.

No mometno, o departamento médico do Bahia só tem o goleiro Léo Vieira, que sofreu uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito e não joga mais na temporada de 2026.



Lesão de Léo Vieira - Foto: Divulgação I EC Bahia

Jogo pode testar profundidade dos elencos

Com o Palmeiras pressionado por desfalques e pela logística da Data Fifa, o duelo ganha um peso extra para os dois lados. O time paulista terá que lidar com improvisações, desgaste físico e ausência do treinador principal no banco.

O Bahia, com preparação mais estável e apoio da torcida, tenta aproveitar o cenário para impor ritmo e buscar um resultado importante no Brasileirão. Assim, a partida também colocará à prova a profundidade do elenco palmeirense e a capacidade do Tricolor de transformar a vantagem de preparação em desempenho dentro de campo.