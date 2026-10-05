ÚLTIMA PARTIDA
Jogo de despedida de Messi: ingressos esgotam em 90 minutos
Entradas para o jogo chegaram a custar R$ 1,64 mil
A despedida de Lionel Messi da seleção argentina terá casa cheia. O craque enfrenta o Benim nesta terça-feira, 6, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Os ingressos para a partida custaram entre 90 mil e 480 mil pesos argentinos, cerca de R$308 a R$1,64 mil, e se esgotaram em aproximadamente 90 minutos.
A procura foi tão grande que a plataforma utilizada pela Associação do Futebol Argentino (AFA) registrou longas filas virtuais e reclamações dos torcedores. As entradas começaram a ser comercializadas às 18h do dia 24 de setembro, pela plataforma Deportick.
Com capacidade para 85.018 pessoas, o Monumental estará lotado para a despedida. Os preços divulgados pela AFA variaram de acordo com o setor.
Mesmo após o esgotamento, uma nova quantidade de ingressos foi disponibilizada nas plataformas oficiais na última sexta-feira, 2. Entre as opções, havia entradas para o setor Belgrano Alta por 320 mil pesos, cerca de R$ 1.090. A disponibilidade, porém, durou pouco, e os ingressos voltaram a aparecer como esgotados.
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Fan Fest terá transmissão de Argentina x Benim
Quem não conseguiu ingresso poderá acompanhar a despedida de Messi em uma programação especial preparada pela AFA. A Fan Fest “Gracias, Leo” será realizada no Campo de Deportes da Universidade de Buenos Aires (UBA), em Ciudad Universitaria, a menos de um quilômetro do estádio.
O evento acontece das 12h à meia-noite e terá transmissão do jogo em um telão. A programação também contará com shows, gastronomia, jogos, experiências interativas e atrações relacionadas à trajetória de Messi pela seleção argentina.