Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ÚLTIMA PARTIDA

Jogo de despedida de Messi: ingressos esgotam em 90 minutos

Entradas para o jogo chegaram a custar R$ 1,64 mil

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Craque enfrenta o Benim nesta terça-feira, no Monumental de Núñez
Craque enfrenta o Benim nesta terça-feira, no Monumental de Núñez - Foto: Justin Setterfield/AFP

A despedida de Lionel Messi da seleção argentina terá casa cheia. O craque enfrenta o Benim nesta terça-feira, 6, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Os ingressos para a partida custaram entre 90 mil e 480 mil pesos argentinos, cerca de R$308 a R$1,64 mil, e se esgotaram em aproximadamente 90 minutos.

A procura foi tão grande que a plataforma utilizada pela Associação do Futebol Argentino (AFA) registrou longas filas virtuais e reclamações dos torcedores. As entradas começaram a ser comercializadas às 18h do dia 24 de setembro, pela plataforma Deportick.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Com capacidade para 85.018 pessoas, o Monumental estará lotado para a despedida. Os preços divulgados pela AFA variaram de acordo com o setor.

Mesmo após o esgotamento, uma nova quantidade de ingressos foi disponibilizada nas plataformas oficiais na última sexta-feira, 2. Entre as opções, havia entradas para o setor Belgrano Alta por 320 mil pesos, cerca de R$ 1.090. A disponibilidade, porém, durou pouco, e os ingressos voltaram a aparecer como esgotados.

Leia Também:

FUTEBOL

Craque do Santos tem nova lesão e vira desfalque contra o Flamengo
Craque do Santos tem nova lesão e vira desfalque contra o Flamengo imagem

FUTEBOL

Conheça a doença rara que fez craque italiano abandonar o futebol
Conheça a doença rara que fez craque italiano abandonar o futebol imagem

FUTEBOL

Joias da Seleção Brasileira concorrem ao prêmio Golden Boy 2026
Joias da Seleção Brasileira concorrem ao prêmio Golden Boy 2026 imagem

Fan Fest terá transmissão de Argentina x Benim

Quem não conseguiu ingresso poderá acompanhar a despedida de Messi em uma programação especial preparada pela AFA. A Fan Fest “Gracias, Leo” será realizada no Campo de Deportes da Universidade de Buenos Aires (UBA), em Ciudad Universitaria, a menos de um quilômetro do estádio.

O evento acontece das 12h à meia-noite e terá transmissão do jogo em um telão. A programação também contará com shows, gastronomia, jogos, experiências interativas e atrações relacionadas à trajetória de Messi pela seleção argentina.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Argentina despedida messi

Relacionadas

Mais lidas