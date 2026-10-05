Craque do Santos tem nova lesão e vira desfalque contra o Flamengo

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Após um exame realizado nesta segunda-feira, 5, o Santos constatou uma lesão no músculo posterior da coxa direita do meio-campista Arthur, que vai desfalcar a equipe na partida contra o Flamengo. O Peixe recebe o Rubro-Negro Carioca na Vila Belmiro na quinta-feira, 8, às 19h30, em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão.

Arthur já iniciou o tratamento no Centro de Treinamento (CT) Rei Pelé.

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O jogador de 30 anos sentiu a lesão durante o clássico diante do São Paulo, na última sexta-feira, 2. Na ocasião, o Santos venceu por 2 a 1 no MorumBis. Arthur iniciou entre os 11 titulares, mas acabou substituído aos oito minutos do segundo tempo.

Arthur veio no pacotão de reforços do Santos

O meio-campista foi contratado pelo Santos na última janela de transferências, junto a outros nomes de peso como Rodinei, Everton Cebolinha, Lima e Phillipe Coutinho.

Desde então, Arthur vem se consolidando como peça-chave da equipe paulista, que engrenou uma sequência de resultados positivos no Brasileirão. Ao todo, são sete jogos de invencibilidade e cinco vitórias consecutivas na competição.

O desempenho ajudou o time a alcançar 41 pontos e sair da briga pelo rebaixamento. Agora em oitavo, o Santos briga para conquistar vaga em competições internacionais.