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Morre Carlos Alberto, ex-jogador da Seleção Brasileira

Jogador estava internado desde o último domingo, 4 de outubro

Gustavo Nascimento
Por
Carlos Alberto Dias estava como treinador do Ypiranga-PE
Carlos Alberto Dias estava como treinador do Ypiranga-PE - Foto: Reprodução

O ex-jogador Carlos Alberto Dias, que vestiu a camisa da Seleção Brasileira na década de 1990, morreu nesta segunda-feira, 5, aos 59 anos. O ex-atleta era treinador do Ypiranga, de Pernambuco.

Carlos Alberto apresentou um quadro de fadiga no último sábado, 3, também tendo sintomas de febre, vômitos e diarreia. No dia seguinte, o ex-jogador deu entrada na UPA, mas foi posteriormente liberado.

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Na noite de domingo, 4, Carlos Alberto voltou a passar mal com uma dor no peito e retornou à UPA. Ele foi encaminhado para um hospital em Caruaru, Pernambuco, mas não resistiu e faleceu.

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O Ypiranga-PE detalhou a situação em uma postagem nas redes sociais, na qual o clube também se solidarizou com os familiares da vítima.

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Carlos Alberto seleção brasileira ypiranga

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