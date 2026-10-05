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E.C.VITÓRIA

Vitória não terá titulares à disposição para enfrentar a Chapecoense

Leão da Barra volta a jogar na próxima quarta-feira, 7

João Grassi
Por
Camisa do Vitória
Camisa do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória retorna da pausa da Data Fifa ainda com desfalques importantes. Titulares da equipe baiana, o meio-campista Gabriel Baralhas e o lateral-esquerdo Ramon não enfrentam a Chapecoense na quarta-feira, 7.

Enquanto Ramon não entra em campo desde a eliminação na Copa do Brasil, Baralhas já acumula dois meses afastado. O Vitória esperava uma recuperação mais rápida, mas o volante voltou a sentir a lesão que sofreu.

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Nos últimos dias de trabalho no CT Manoel Pontes Tanajura, Baralhas ficou apenas em tratamento sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

A boa notícia para o Leão da Barra envolve Mateus Silva. O lateral-direito também teve problema muscular, mas está totalmente recuperado e será relacionado contra o time catarinense.

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Vitória x Chapecoense

Sem Baralhas e Ramon, o Vitória recebe a Chapecoense às 20h da próxima quarta-feira, pela rodada 29 do Brasileirão. O duelo será realizado no Barradão, em Salvador.

Gabriel Baralhas
Gabriel Baralhas - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
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