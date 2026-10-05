Vitória não terá titulares à disposição para enfrentar a Chapecoense

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O Esporte Clube Vitória retorna da pausa da Data Fifa ainda com desfalques importantes. Titulares da equipe baiana, o meio-campista Gabriel Baralhas e o lateral-esquerdo Ramon não enfrentam a Chapecoense na quarta-feira, 7.

Enquanto Ramon não entra em campo desde a eliminação na Copa do Brasil, Baralhas já acumula dois meses afastado. O Vitória esperava uma recuperação mais rápida, mas o volante voltou a sentir a lesão que sofreu.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nos últimos dias de trabalho no CT Manoel Pontes Tanajura, Baralhas ficou apenas em tratamento sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

A boa notícia para o Leão da Barra envolve Mateus Silva. O lateral-direito também teve problema muscular, mas está totalmente recuperado e será relacionado contra o time catarinense.

Vitória x Chapecoense

Sem Baralhas e Ramon, o Vitória recebe a Chapecoense às 20h da próxima quarta-feira, pela rodada 29 do Brasileirão. O duelo será realizado no Barradão, em Salvador.