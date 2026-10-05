Saiba time dos governadores eleitos no 1° turno

Siga o A TARDE no Google

Vinte governadores foram eleitos no primeiro turno em todo o Brasil - e a maioria deles já deixou claro qual é seu time. O Flamengo foi o clube mais lembrado entre os governadores eleitos no primeiro turno das Eleições 2026.

Dos 20 candidatos que já garantiram vitória neste domingo, 4, cinco declararam torcida pelo Rubro-Negro carioca. O Grêmio aparece em seguida, citado por dois eleitos.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na Bahia, o governador reeleito Jerônimo Rodrigues (PT) declarou torcida pelo Vitória. Ele venceu a disputa estadual com 55,19% dos votos e seguirá no comando do governo baiano.

Flamengo lidera preferência

Entre os governadores eleitos no primeiro turno, o Flamengo foi citado por Eduardo Braide, no Maranhão; Eduardo Riedel, no Mato Grosso do Sul; Lucas Ribeiro, na Paraíba; Rafael Fonteles, no Piauí; e Tarcísio de Freitas, em São Paulo.

O Grêmio foi o segundo clube com mais menções, lembrado por Otaviano Pivetta, eleito no Mato Grosso, e Zucco, eleito no Rio Grande do Sul.

Ao todo, 17 clubes foram citados pelos governadores eleitos. Alguns políticos, no entanto, declararam ter mais de um time do coração, geralmente um clube local e outro de projeção nacional.

Na Bahia, Jerônimo Rodrigues foi reeleito governador e aparece na lista como torcedor do Vitória. Além do Leão da Barra, o levantamento também tem outros clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Palmeiras, Corinthians, Santos, Botafogo, Cruzeiro, Ceará, Goiás, Paysandu, Remo, Santa Cruz, Figueirense, Confiança e Campinense.

Times citados pelos governadores eleitos

Alguns candidatos declararam mais de um clube, e por isso, o total de citações é maior que o número de governadores eleitos.

Flamengo: 5

Grêmio: 2

Sem time declarado: 2

Remo: 1

Palmeiras: 1

Ceará: 1

Goiás: 1

São Raimundo-RR: 1

Cruzeiro: 1

Figueirense: 1

Maringá-PR: 1

Corinthians: 1

Campinense: 1

Paysandu: 1

Santa Cruz: 1

Botafogo: 1

Confiança: 1

Vitória: 1

Santos: 1

Veja os governadores eleitos e seus clubes

Alagoas: JHC (PSDB), eleito com 52,5% - não declarou time

Amapá: Dr. Furlan (PSD), eleito com 62,75% - Remo

Bahia: Jerônimo Rodrigues (PT), reeleito com 55,19% - Vitória

Ceará: Elmano de Freitas (PT), reeleito com 53,19% - Ceará

Goiás: Daniel Vilela (MDB), eleito com 59,17% - Goiás

Minas Gerais: Cleitinho Azevedo (Republicanos), eleito com 55,34% - Cruzeiro

Maranhão: Eduardo Braide (PSD), eleito com 56,86% - Flamengo

Mato Grosso do Sul: Eduardo Riedel (Progressistas), reeleito com 67,07% - Flamengo

Mato Grosso: Otaviano Pivetta (Republicanos), eleito com 60,77% - Grêmio

Paraná: Sergio Moro (PL), eleito com 50,10% - Maringá-PR

Pará: Dr. Daniel (Podemos), eleito com 51,36% - Paysandu

Paraíba: Lucas Ribeiro (Progressistas), eleito com 64,30% - Campinense e Flamengo

Pernambuco: Raquel Lyra (PSD), reeleita com 53,27% - Santa Cruz

Piauí: Rafael Fonteles (PT), reeleito com 70,90% - Flamengo

Rio Grande do Sul: Zucco (PL), eleito com 58,05% - Grêmio

Rondônia: Marcos Rogério (PL), eleito com 56,86% - Santos

Roraima: Arthur Henrique (PL), eleito com 69,13% - São Raimundo-RR e Palmeiras

Santa Catarina: Jorginho Mello (PL), reeleito com 68,98% - Figueirense

São Paulo: Tarcísio de Freitas (Republicanos), reeleito com 62,65% - Flamengo

Sergipe: Fábio Mitidieri (PSD), reeleito com 59,27% - Botafogo e Confiança

Sete estados ainda terão segundo turno

O levantamento considera os 20 governadores definidos no primeiro turno. Nos demais sete estados, a eleição será decidida em segundo turno, quando também será possível completar o mapa político e futebolístico dos governadores eleitos em 2026.