JERÔNIMO DECLAROU TORCIDA!
Saiba time dos governadores eleitos no 1° turno
Flamengo é o clube mais citado entre os 20 governadores eleitos no 1º turno das Eleições 2026
Vinte governadores foram eleitos no primeiro turno em todo o Brasil - e a maioria deles já deixou claro qual é seu time. O Flamengo foi o clube mais lembrado entre os governadores eleitos no primeiro turno das Eleições 2026.
Dos 20 candidatos que já garantiram vitória neste domingo, 4, cinco declararam torcida pelo Rubro-Negro carioca. O Grêmio aparece em seguida, citado por dois eleitos.
Na Bahia, o governador reeleito Jerônimo Rodrigues (PT) declarou torcida pelo Vitória. Ele venceu a disputa estadual com 55,19% dos votos e seguirá no comando do governo baiano.
Flamengo lidera preferência
Entre os governadores eleitos no primeiro turno, o Flamengo foi citado por Eduardo Braide, no Maranhão; Eduardo Riedel, no Mato Grosso do Sul; Lucas Ribeiro, na Paraíba; Rafael Fonteles, no Piauí; e Tarcísio de Freitas, em São Paulo.
O Grêmio foi o segundo clube com mais menções, lembrado por Otaviano Pivetta, eleito no Mato Grosso, e Zucco, eleito no Rio Grande do Sul.
Ao todo, 17 clubes foram citados pelos governadores eleitos. Alguns políticos, no entanto, declararam ter mais de um time do coração, geralmente um clube local e outro de projeção nacional.
Na Bahia, Jerônimo Rodrigues foi reeleito governador e aparece na lista como torcedor do Vitória. Além do Leão da Barra, o levantamento também tem outros clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Palmeiras, Corinthians, Santos, Botafogo, Cruzeiro, Ceará, Goiás, Paysandu, Remo, Santa Cruz, Figueirense, Confiança e Campinense.
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Times citados pelos governadores eleitos
Alguns candidatos declararam mais de um clube, e por isso, o total de citações é maior que o número de governadores eleitos.
- Flamengo: 5
- Grêmio: 2
- Sem time declarado: 2
- Remo: 1
- Palmeiras: 1
- Ceará: 1
- Goiás: 1
- São Raimundo-RR: 1
- Cruzeiro: 1
- Figueirense: 1
- Maringá-PR: 1
- Corinthians: 1
- Campinense: 1
- Paysandu: 1
- Santa Cruz: 1
- Botafogo: 1
- Confiança: 1
- Vitória: 1
- Santos: 1
Veja os governadores eleitos e seus clubes
- Alagoas: JHC (PSDB), eleito com 52,5% - não declarou time
- Amapá: Dr. Furlan (PSD), eleito com 62,75% - Remo
- Bahia: Jerônimo Rodrigues (PT), reeleito com 55,19% - Vitória
- Ceará: Elmano de Freitas (PT), reeleito com 53,19% - Ceará
- Goiás: Daniel Vilela (MDB), eleito com 59,17% - Goiás
- Minas Gerais: Cleitinho Azevedo (Republicanos), eleito com 55,34% - Cruzeiro
- Maranhão: Eduardo Braide (PSD), eleito com 56,86% - Flamengo
- Mato Grosso do Sul: Eduardo Riedel (Progressistas), reeleito com 67,07% - Flamengo
- Mato Grosso: Otaviano Pivetta (Republicanos), eleito com 60,77% - Grêmio
- Paraná: Sergio Moro (PL), eleito com 50,10% - Maringá-PR
- Pará: Dr. Daniel (Podemos), eleito com 51,36% - Paysandu
- Paraíba: Lucas Ribeiro (Progressistas), eleito com 64,30% - Campinense e Flamengo
- Pernambuco: Raquel Lyra (PSD), reeleita com 53,27% - Santa Cruz
- Piauí: Rafael Fonteles (PT), reeleito com 70,90% - Flamengo
- Rio Grande do Sul: Zucco (PL), eleito com 58,05% - Grêmio
- Rondônia: Marcos Rogério (PL), eleito com 56,86% - Santos
- Roraima: Arthur Henrique (PL), eleito com 69,13% - São Raimundo-RR e Palmeiras
- Santa Catarina: Jorginho Mello (PL), reeleito com 68,98% - Figueirense
- São Paulo: Tarcísio de Freitas (Republicanos), reeleito com 62,65% - Flamengo
- Sergipe: Fábio Mitidieri (PSD), reeleito com 59,27% - Botafogo e Confiança
Sete estados ainda terão segundo turno
O levantamento considera os 20 governadores definidos no primeiro turno. Nos demais sete estados, a eleição será decidida em segundo turno, quando também será possível completar o mapa político e futebolístico dos governadores eleitos em 2026.