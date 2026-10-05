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Estádio de R$ 3 bilhões prevê montanha-russa integrada à estrutura

Projeto prevê arena para 21 mil torcedores, hotel com 80 quartos e teto retrátil

Téo Mazzoni
Por
Projeto do Sion, da primeira divisão suíça, prevê arena para 21 mil torcedores, hotel com 80 quartos e teto retrátil
Projeto do Sion, da primeira divisão suíça, prevê arena para 21 mil torcedores, hotel com 80 quartos e teto retrátil - Foto: Reprodução

O Sion, clube da primeira divisão da Suíça, apresentou um projeto ousado para a construção de sua nova casa. Batizado de Cervin Coliseum, o estádio prevê uma montanha-russa integrada à estrutura e tem orçamento estimado em 494 milhões de euros, cerca de R$ 3 bilhões.

A arena terá capacidade para receber até 21 mil torcedores e contará ainda com 80 quartos de hotel e teto retrátil. O projeto também contempla uma estrutura destinada à realização de shows e outros eventos, com um sistema capaz de cobrir o campo e proteger o gramado natural.

A ideia do Sion é fazer com que o estádio permaneça aberto durante todo o ano, e não somente em dias de partidas. A montanha-russa seria um dos atrativos para manter o espaço em funcionamento de forma permanente.

O projeto ainda está em análise pelas autoridades locais. De acordo com o planejamento apresentado pelo clube suíço, a construção do Cervin Coliseum deverá ser concluída em um período de quatro anos.

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Fundado em 1909, o Sion conquistou duas vezes o Campeonato Suíço, nas temporadas 1991/92 e 1996/97. Na última temporada, a equipe terminou a competição na quarta colocação.

Atualmente, o clube manda seus jogos no Stade de Tourbillon, que possui capacidade para aproximadamente 14 mil torcedores. Caso o novo projeto avance, o Cervin Coliseum representará um aumento na capacidade e uma mudança significativa na estrutura oferecida pelo Sion.

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