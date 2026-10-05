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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

SÉRIE A

Vitória x Chapecoense: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

Equipes se enfrentam às 20h da próxima quarta-feira, 7, pelo Brasileirão

João Grassi
Por
Chapecoense 1x1 Vitória - Brasileirão 2026
Chapecoense 1x1 Vitória - Brasileirão 2026 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após perder para o Cruzeiro em casa, o Esporte Clube Vitória busca voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira, 7, às 20h, o Rubro-Negro recebe a Chapecoense no Barradão, em Salvador, em duelo válido pela 29ª rodada.

Como chega o Vitória?

Com 33 pontos somados e quatro de vantagem para a zona de rebaixamento, o Vitória é o 13º colocado, apenas três pontos atrás da zona de classificados à Copa Sul-Americana 2027. Pressionado no cargo, o técnico Jair Ventura mira uma resposta para retomar a confiança da torcida.

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Como chega a Chapecoense?

Apontada por muitos como virtual rebaixada, a Chapeconse tem apenas 18 pontos e ocupa a lanterna da competição. A distância para o Vasco, primeiro time fora do Z-4, é de 13 pontos. O time catarinense vem de empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV.

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Onde assistir Vitória x Chapecoense

  • Premiere (Pay-per-view)

Desfalques de Vitória x Chapecoense

Desfalques do Vitória

  • Baralhas (lesionado);
  • Camutanga (lesionado);
  • Dudu (lesionado);
  • Edu (lesionado);
  • Nathan Mendes (lesionado);
  • Ramon (lesionado).

Desfalques da Chapecoense

  • Bruno Tubarão (lesionado);
  • Franco Rossi (lesionado);
  • Heitor (lesionado);
  • Max Alves (lesionado);
  • Rafael Carvalheira (lesionado);
  • Robert (lesionado);
  • Victor Caetano (lesionado);
  • Vinícius Balieiro (lesionado).

Prováveis escalações de Vitória x Chapecoense

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Martínez e Matheuzinho; Diego Tarzia, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Chapecoense: Anderson; Dudu, Kauan, Doma e Bruno Pacheco; Yago Felipe e Camilo; Garcez, Giovanni Augusto e Marcinho; Túlio Eduardo. Técnico: Rafael Lacerda.

Palpites de Vitória x Chapecoense

  • João Grassi: Vitória 1x0 Chapecoense
  • Marina Branco: Vitória 2x0 Chapecoense
  • Téo Mazzoni: Vitória 2x1 Chapecoense

Arbitragem de Vitória x Chapecoense

  • Árbitro: Edina Alves Batista (SP)
  • Assistente 1: Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
  • Assistente 2: Evandro de Melo Lima (SP)
  • VAR: Marco Aurélio Fazekas Ferreira (MG)
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