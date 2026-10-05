SÉRIE A
Vitória x Chapecoense: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem
Equipes se enfrentam às 20h da próxima quarta-feira, 7, pelo Brasileirão
Após perder para o Cruzeiro em casa, o Esporte Clube Vitória busca voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira, 7, às 20h, o Rubro-Negro recebe a Chapecoense no Barradão, em Salvador, em duelo válido pela 29ª rodada.
Como chega o Vitória?
Com 33 pontos somados e quatro de vantagem para a zona de rebaixamento, o Vitória é o 13º colocado, apenas três pontos atrás da zona de classificados à Copa Sul-Americana 2027. Pressionado no cargo, o técnico Jair Ventura mira uma resposta para retomar a confiança da torcida.
Como chega a Chapecoense?
Apontada por muitos como virtual rebaixada, a Chapeconse tem apenas 18 pontos e ocupa a lanterna da competição. A distância para o Vasco, primeiro time fora do Z-4, é de 13 pontos. O time catarinense vem de empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV.
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Onde assistir Vitória x Chapecoense
- Premiere (Pay-per-view)
Desfalques de Vitória x Chapecoense
Desfalques do Vitória
- Baralhas (lesionado);
- Camutanga (lesionado);
- Dudu (lesionado);
- Edu (lesionado);
- Nathan Mendes (lesionado);
- Ramon (lesionado).
Desfalques da Chapecoense
- Bruno Tubarão (lesionado);
- Franco Rossi (lesionado);
- Heitor (lesionado);
- Max Alves (lesionado);
- Rafael Carvalheira (lesionado);
- Robert (lesionado);
- Victor Caetano (lesionado);
- Vinícius Balieiro (lesionado).
Prováveis escalações de Vitória x Chapecoense
Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Martínez e Matheuzinho; Diego Tarzia, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.
Chapecoense: Anderson; Dudu, Kauan, Doma e Bruno Pacheco; Yago Felipe e Camilo; Garcez, Giovanni Augusto e Marcinho; Túlio Eduardo. Técnico: Rafael Lacerda.
Palpites de Vitória x Chapecoense
- João Grassi: Vitória 1x0 Chapecoense
- Marina Branco: Vitória 2x0 Chapecoense
- Téo Mazzoni: Vitória 2x1 Chapecoense
Arbitragem de Vitória x Chapecoense
- Árbitro: Edina Alves Batista (SP)
- Assistente 1: Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
- Assistente 2: Evandro de Melo Lima (SP)
- VAR: Marco Aurélio Fazekas Ferreira (MG)