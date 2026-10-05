E.C.VITÓRIA
Jair Ventura tenta quebrar tabu pessoal no próximo jogo do Vitória
Técnico volta a comandar o Leão da Barra na próxima quarta-feira, 7
Pressionado no cargo desde a eliminação na Copa do Brasil e má campanha no returno do Brasileirão, Jair Ventura tenta levar o Esporte Clube Vitória de volta ao caminho dos bons resultados. Além disso, terá um tabu pessoal para quebrar no próximo compromisso da equipe baiana.
No duelo marcado para a próxima quarta-feira, 7, o Vitória enfrenta a Chapecoense no Barradão. A equipe catarinense é comandada por Rafael Lacerda, treinador que Jair Ventura nunca derrotou em quatro encontros.
Os jogos aconteceram todos na temporada passada, a maioria deles no Campeonato Goiano. Na época, Jair treinava o Goiás e o rival Vila Nova era comandado por Lacerda. Na sequência, houve novo embate quando os profissionais já estavam no Avaí e Atlético-GO, respectivamente.
No total, Ventura perdeu três vezes para Lacerda e empatou uma. Agora à frente do Rubro-Negro, o profissional de 47 anos mira encerrar a sequência negativa e também subir na tabela do Brasileirão Série A.
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Jair Ventura vs Rafael Lacerda
- Vila Nova (Rafael Lacerda) 1x0 Goiás (Jair Ventura) - Goianão de 2025;
- Goiás (Jair Ventura) 0x1 Vila Nova (Rafael Lacerda) - Semifinal do Goianão de 2025;
- Vila Nova (Rafael Lacerda) 0x0 Goiás (Jair Ventura) - Semifinal do Goianão de 2025;
- Atlético-GO (Rafael Lacerda) 2x1 Avaí (Jair Ventura) - Série B 2025.
Vitória x Chapecoense
O Vitória de Jair recebe a Chape de Lacerda na quarta-feira, às 20h, no Barradão. O confronto é válido pela rodada 29 do Campeonato Brasileiro.