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E.C.VITÓRIA

Vitória x Chapecoense: retrospecto no Barradão é de equilíbrio

Leão da Barra recebe o time catarinense na quarta-feira, 7

João Grassi
Por
Vitória 1x0 Chapecoense - Série B 2023
Vitória 1x0 Chapecoense - Série B 2023 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximo adversário do Esporte Clube Vitória no Brasileirão, a Chapecoense vai ao Barradão apenas pela sétima vez na história do confronto. Nas oportunidades em que visitou o Leão da Barra, no entanto, não deu vida fácil.

Considerando os seis encontros com a Chapecoense em Salvador, foram somente duas partidas vencidas pelo Vitória. Uma delas, inclusive, aconteceu no Brasileirão Série B de 2023, conquistada pelo Rubro-Negro.

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No total, o clube baiano acumula duas vitórias, dois empates e duas derrotas nos duelos contra a Chape em casa.

Quatro desses confrontos foram válidos pela Série A, mas as equipes não se enfrentam por esta competição desde 2018.

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Jogos entre Vitória e Chapecoense no Barradão

  • Vitória 1x0 Chapecoense - Série B 2023
  • Vitória 0x0 Chapecoense - Série B 2020
  • Vitória 1x0 Chapecoense - Série A 2018
  • Vitória 1x2 Chapecoense - Série A 2017
  • Vitória 1x2 Chapecoense - Série A 2016
  • Vitória 0x0 Chapecoense - Série A 2014

Momento de pressão

A partida contra os catarinenses é enxergada como uma final para o Vitória, devido ao momento de pressão vivido pelo técnico Jair Ventura. A campanha no returno do Campeonato Brasileiro causou insatisfação na torcida antes da Data Fifa.

Vitória e Chapecoense duelam às 20h da próxima quarta-feira, 7, no Barradão, em Salvador. O jogo é válido pela 29ª rodada do Brasileirão.

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esporte clube vitória

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