CICLO PARA 2030
Ex-Seleção Brasileira defende convocação de Lucas Arcanjo, do Vitória
Goleiro mencionou o arqueiro do Vitória entre os nomes que podem ser acompanhados
O ex-goleiro Júlio César, que defendeu a Seleção Brasileira durante 12 anos e foi titular em duas Copas do Mundo, afirmou que Lucas Arcanjo, do Esporte Clube Vitória, é um dos arqueiros que devem ser observados pela comissão técnica brasileira nos próximos anos, visando ao Mundial de 2030.
Júlio César cita Lucas Arcanjo como nome a ser observado
O ex-jogador da Seleção Brasileira citou o goleiro do Leão em declaração ao ex-jogador Romário, no programa De Cara com o Cara, da RomárioTV, no YouTube. Ao analisar o futuro da posição no Brasil, Júlio César mencionou Arcanjo ao lado de outros goleiros que vêm ganhando espaço no futebol brasileiro.
Goleiros que poderiam começar a ser observados é o Arcanjo, do Vitória, que é um goleiro que está fazendo um campeonato muito legal Júlio César - ex-goleiro da Seleção Brasileira
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Júlio César, porém, evitou apontar quem deveria ser escolhido para uma eventual Copa do Mundo, mas destacou que a comissão técnica da Seleção Brasileira precisa acompanhar diferentes gerações de jogadores.
“Não vou dizer que poderia jogar a Copa do Mundo, mas poderia entrar em um processo de observação, nem de renovação, porque eu nem sei como o Alisson vai estar daqui a quatro anos”, afirmou Júlio César.
Além de Lucas Arcanjo, Júlio César mencionou Gabriel Brazão, do Santos, e Otávio, do Cruzeiro, como outros nomes que podem ser acompanhados pela Seleção Brasileira.
Comissão de Ancelotti já observa novos goleiros
O processo de observação de novos jogadores para o gol já vem sendo colocado em prática pela comissão técnica de Carlo Ancelotti. Após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, o treinador convocou Hugo Souza, do Corinthians, Pedro Morisco, do Coritiba, e Otávio, do Cruzeiro, para os amistosos da atual Data Fifa.
Na última Copa do Mundo, os goleiros escolhidos para defender a Seleção foram Alisson, Ederson e Weverton. Com a abertura de espaço para novos nomes, Lucas Arcanjo passa a ser citado entre os jogadores que podem ser acompanhados pela comissão técnica brasileira nas próximas temporadas.