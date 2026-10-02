Justiça condena Vitória a pagar R$ 7 milhões por causa de Lucas Braga

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Em meio a uma fase de preocupações financeiras com a proibição das bets no país, o Vitória foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar R$ 7 milhões de indenização ao atacante Lucas Braga, que deixou o clube em fevereiro deste ano.

A decisão aceitou recurso apresentado pela defesa do jogador e modificou entendimento anterior da 18ª Vara do Trabalho de Salvador. O Rubro-Negro, por sua vez, informou que vai recorrer, entendendo que a multa compensatória é indevida e afirmou que adotará as medidas cabíveis para tentar reverter a condenação.

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Vitória vai recorrer

Em nota, o Vitória afirmou que o departamento jurídico tomou ciência da decisão e seguirá defendendo os interesses do clube nas instâncias competentes.

"O Departamento Jurídico entende que a referida multa é indevida, razão pela qual adotará as medidas recursais cabíveis para buscar a reforma da decisão, com base nos fundamentos jurídicos que serão apresentados à Justiça", informou o clube.

O Rubro-Negro também declarou confiança na análise do caso pela Justiça e disse que seguirá atuando com responsabilidade e respeito à legislação.

Defesa pedia R$ 13 milhões

A defesa de Lucas Braga havia pedido indenização de R$ 13 milhões, valor referente à soma de salários e direitos de imagem. A decisão, no entanto, entendeu que apenas a parte relacionada aos salários cabe à Justiça Trabalhista.

Com isso, os R$ 6 milhões referentes a direitos de imagem deverão ser discutidos na Justiça Cível.

Entenda o caso

Lucas Braga entrou na Justiça Trabalhista no início deste ano pedindo a rescisão do contrato com o Vitória. A defesa alegou que o atacante foi impedido de se reapresentar com o elenco rubro-negro e apontou atrasos envolvendo salários, direitos de imagem, 13º salário e outras verbas.

Em decisão liminar, a Justiça aceitou o pedido do jogador, que teve a rescisão registrada no Boletim Informativo Diário da CBF no dia 20 de fevereiro.

Depois de deixar o Vitória, Lucas Braga chegou a negociar com o Fortaleza, mas foi reprovado nos exames médicos e não voltou a atuar por outro clube.

Decisão anterior havia sido favorável ao clube

No início de setembro, a 18ª Vara do Trabalho de Salvador negou o pedido do atacante para receber a cláusula compensatória desportiva. Essa cláusula corresponde ao pagamento da remuneração que seria devida até o fim originalmente previsto do contrato.

A defesa de Lucas Braga, representada pelo escritório Arnaldo Ramos Advogados, recorreu da decisão e agora obteve parecer favorável, resultando na condenação de R$ 7 milhões ao Vitória.

Passagem pelo Vitória

Lucas Braga chegou ao Vitória em fevereiro de 2025. Segundo o estafe do atacante, o clube acertou com o Santos a compra de 50% dos direitos econômicos por R$ 10 milhões.

Dentro de campo, porém, o jogador não conseguiu se firmar. Foram 35 partidas, sendo 20 como titular, e dois gols marcados com a camisa rubro-negra. A passagem também foi marcada por críticas da torcida.

A última partida de Lucas Braga pelo Vitória aconteceu em 29 de novembro, no triunfo por 2 a 0 sobre o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro.

Nota do Vitória

"O Esporte Clube Vitória informa que seu Departamento Jurídico tomou ciência da decisão que modificou a sentença anteriormente proferida, passando a condenar o Clube ao pagamento de multa compensatória ao atleta Lucas Braga.

O Departamento Jurídico entende que a referida multa é indevida, razão pela qual adotará as medidas recursais cabíveis para buscar a reforma da decisão, com base nos fundamentos jurídicos que serão apresentados à Justiça.

O Clube reafirma sua confiança na análise do caso pelas instâncias competentes e informa que continuará defendendo seus interesses com responsabilidade e respeito à legislação aplicável."