Jair Ventura é homenageado após completar um ano no comando do Vitória

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Jair Ventura completou um ano como treinador do Esporte Clube Vitória no dia 24 de setembro, mas só veio receber uma homenagem por parte da torcida nesta quinta-feira, 1º. A iniciativa foi organizada por membros dos grupos Tropa de Elite e Leões Alpha, que compareceram ao CT Manoel Pontes Tanajura antes do treino e entregaram uma placa ao técnico.

Jair Ventura já havia sido homenageado pelo clube, que publicou um vídeo nas redes sociais relembrando a trajetória do treinador no cargo.

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Desde quando chegou ao Vitória, Jair Ventura conseguiu salvar o clube do rebaixamento no Brasileirão de 2025 e conquistar a Copa do Nordeste neste ano. Além disso, ele conduziu o time às quartas de final da Copa do Brasil depois de uma caminhada com classificações sobre Flamengo e Athletico-PR.

No entanto, o time vive um período de oscilação sob o comando do treinador. Ao todo, o Leão conquistou apenas uma vitória nos últimos sete jogos, recorte que engloba a derrota no BaVi e a eliminação para o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil.

Jair Ventura foi bancado pela diretoria

Mesmo sob pressão da torcida, Jair Ventura teve a confiança da diretoria do Leão para permanecer no cargo para a sequência da temporada. A direção do clube apostou que o treinador poderia fazer com que o time voltasse a vencer e jogar bem após a pausa do Campeonato Brasileiro para a Data FIFA.

O Vitória volta a campo na próxima quarta-feira, 7, contra a Chapecoense. Válida pela 29ª rodada da Série A, a partida está prevista para acontecer no Barradão.