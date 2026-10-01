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E.C.VITÓRIA

Jair Ventura é homenageado após completar um ano no comando do Vitória

Treinador chegou ao clube no dia 24 de setembro de 2025

Gustavo Nascimento
Por
Jair Ventura, técnico do Vitória
Jair Ventura, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Jair Ventura completou um ano como treinador do Esporte Clube Vitória no dia 24 de setembro, mas só veio receber uma homenagem por parte da torcida nesta quinta-feira, 1º. A iniciativa foi organizada por membros dos grupos Tropa de Elite e Leões Alpha, que compareceram ao CT Manoel Pontes Tanajura antes do treino e entregaram uma placa ao técnico.

Jair Ventura já havia sido homenageado pelo clube, que publicou um vídeo nas redes sociais relembrando a trajetória do treinador no cargo.

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Desde quando chegou ao Vitória, Jair Ventura conseguiu salvar o clube do rebaixamento no Brasileirão de 2025 e conquistar a Copa do Nordeste neste ano. Além disso, ele conduziu o time às quartas de final da Copa do Brasil depois de uma caminhada com classificações sobre Flamengo e Athletico-PR.

No entanto, o time vive um período de oscilação sob o comando do treinador. Ao todo, o Leão conquistou apenas uma vitória nos últimos sete jogos, recorte que engloba a derrota no BaVi e a eliminação para o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil.

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Jair Ventura foi bancado pela diretoria

Mesmo sob pressão da torcida, Jair Ventura teve a confiança da diretoria do Leão para permanecer no cargo para a sequência da temporada. A direção do clube apostou que o treinador poderia fazer com que o time voltasse a vencer e jogar bem após a pausa do Campeonato Brasileiro para a Data FIFA.

O Vitória volta a campo na próxima quarta-feira, 7, contra a Chapecoense. Válida pela 29ª rodada da Série A, a partida está prevista para acontecer no Barradão.

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Jair Ventura vitória

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