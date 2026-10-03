Bolsonarista, ídolo do Vitória pede fim da "censura" no Brasil

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Ídolo do Esporte Clube Vitória, o atacante Osvaldo voltou a comentar o cenário político brasileiro nas redes sociais. O jogador publicou uma mensagem nos stories após o cancelamento do debate entre candidatos à Presidência que seria realizado pela TV Globo.

Na publicação, Osvaldo, de 39 anos, escreveu: “Censura no Brasil não, chega de palhaçada. Deus abençoe nossa nação”.

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Em seguida, o atacante compartilhou outra mensagem, desta vez de cunho religioso, sobre as consequências das atitudes e a importância de praticar o bem.

Manifestação nas redes sociais

O debate da Globo foi cancelado após decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF) alterarem as condições inicialmente previstas para o encontro.

Antes disso, Flávio Bolsonaro (PL) havia anunciado que não participaria e relacionado sua desistência ao que classificou como “censura” no processo eleitoral.

A situação gerou novas manifestações de candidatos e apoiadores nas redes sociais, entre elas a publicação feita pelo atleta do Leão da Barra.

Osvaldo critica "censura" no Brasil de - Foto: Reprodução/Instagram

Histórico de posicionamentos

Osvaldo já utilizou as redes sociais em outras ocasiões para manifestar apoio a nomes ligados à direita brasileira. Em uma publicação anterior, o jogador declarou apoio ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e escreveu “Venceremos!”.

O 'Vovô', como é conhecido, também já compartilhou mensagens de apoio a Flávio Bolsonaro, candidato do PL à Presidência da República nas eleições de 2026.