E.C.VITÓRIA
Bolsonarista, ídolo do Vitória pede fim da "censura" no Brasil
Jogador rubro-negro se manifestou nas redes sociais
Ídolo do Esporte Clube Vitória, o atacante Osvaldo voltou a comentar o cenário político brasileiro nas redes sociais. O jogador publicou uma mensagem nos stories após o cancelamento do debate entre candidatos à Presidência que seria realizado pela TV Globo.
Na publicação, Osvaldo, de 39 anos, escreveu: “Censura no Brasil não, chega de palhaçada. Deus abençoe nossa nação”.
Em seguida, o atacante compartilhou outra mensagem, desta vez de cunho religioso, sobre as consequências das atitudes e a importância de praticar o bem.
Leia Também:
Manifestação nas redes sociais
O debate da Globo foi cancelado após decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF) alterarem as condições inicialmente previstas para o encontro.
Antes disso, Flávio Bolsonaro (PL) havia anunciado que não participaria e relacionado sua desistência ao que classificou como “censura” no processo eleitoral.
A situação gerou novas manifestações de candidatos e apoiadores nas redes sociais, entre elas a publicação feita pelo atleta do Leão da Barra.
Histórico de posicionamentos
Osvaldo já utilizou as redes sociais em outras ocasiões para manifestar apoio a nomes ligados à direita brasileira. Em uma publicação anterior, o jogador declarou apoio ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e escreveu “Venceremos!”.
O 'Vovô', como é conhecido, também já compartilhou mensagens de apoio a Flávio Bolsonaro, candidato do PL à Presidência da República nas eleições de 2026.