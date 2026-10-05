Jogo do Vitória terá VAR de arbitragem polêmica em derrota para o Palmeiras

Siga o A TARDE no Google

Após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definir a arbitragem do confronto entre Esporte Clube Vitória e Chapecoense, a escala do VAR chamou atenção com a presença de Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira.

Envolvido diretamente nas polêmicas de Vitória 0x4 Palmeiras, pela 21ª rodada do Brasileirão, Marco Fazekas retorna ao Barradão após cerca de 70 dias. O árbitro mineiro foi contestado, principalmente, por duas decisões naquele jogo.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A primeira foi não recomendar revisão no vídeo para Alex Gomes Stefano, árbitro de campo na ocasião, que teria intuito de mudar o cartão aplicado ao meia Maurício de amarelo para vermelho. Fazekas concordou com a decisão de Stefano, o que gerou críticas.

A segunda, por outro lado, foi justamente para expulsar um atleta do Vitória que tinha inicialmente levado amarelo. Depois de cometer falta no atacante Arias, o zagueiro rubro-negro Cacá acabou recebendo o vermelho.

"Jogo brusco grave. O jogador [Cacá] que vai dar o carrinho não acerta a bola e com as travas da chuteira acerta a panturrilha do adversário [Arias], com intensidade alta", disse Fazekas no áudio do VAR.

Vitória se revolta com a arbitragem

O Vitória chegou a se posicionar oficialmente na ocasião, questionando as decisões tomadas pela arbitragem, especialmente a não expulsão do meia Maurício. Revoltado, o presidente Fábio Mota cancelou as entrevistas pós-jogo.

"Noite triste, decepcionante para a torcida que veio aqui. O Brasil viu o jogo, ainda bem que o Brasil viu o jogo. Cacá levou cinco pontos no queixo e não foi por acaso. O árbitro relatou aos jogadores que não foi intencional [cotovelada de Maurício]. Intencional ou não, cinco pontos", iniciou Mota.

"Isso desequilibrou a partida completamente. O Vitória era melhor, tinha 70% de posse de bola, estava fazendo um grande jogo. Houve o desequilíbrio a partir do momento que não teve a expulsão pela agressão feita ao jogador Cacá", completou.

Posteriormente, o clube baiano formalizou representação junto à Comissão de Arbitragem da CBF.

Jogos com Marco Aurélio Fazekas

De lá pra cá, Marco Aurélio Fazekas já esteve na equipe de vídeo de 10 partidas diferentes. Ele não sofreu nenhum tipo de punição pelos ocorridos no jogo disputado no Barradão.

No total, o mineiro de 39 anos foi árbitro em 30 compromissos da CBF na temporada 2026, por quatro competições diferentes: Séries A, B e C, além da Copa do Brasil.

Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira - Foto: Reprodução | FMF

Neste último sábado, 3, inclusive, foi o comandante do VAR em Inter de Limeira 0x0 Brusque, no interior de São Paulo, pelo quadrangular final do Brasileirão Série C.