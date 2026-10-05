FUTEBOL
Joias da Seleção Brasileira concorrem ao prêmio Golden Boy 2026
Premiação escolhe o melhor jogador Sub-21 do futebol europeu
Três jovens jogadores da Seleção Brasileira foram escolhidos entre os 25 finalistas do Golden Boy 2026, prêmio organizado pelo jornal italiano Tuttosport para eleger o melhor jogador sub-21 do futebol europeu. A lista, divulgada nesta segunda-feira, 5, cita os nomes de Endrick, Estêvão e Rayan.
Endrick defende o Real Madrid, enquanto Estêvão atua pelo Chelsea e Rayan veste a camisa do Bournemouth. Os três estavam entre os convocados de Carlo Ancelotti para os amistosos do Brasil nesta Data FIFA, contra Austrália e Índia.
Entenda como funciona o Golden Boy 2026
A edição de 2026 considera o desempenho dos atletas na temporada 2025/26 do futebol europeu. A cerimônia será realizada em Turim, na Itália. O Tuttosport ainda não informou a data oficial do evento, mas a expectativa é que a premiação aconteça no início de dezembro.
Para concorrer ao prêmio, os jogadores precisam ter nascido a partir de 1º de janeiro de 2006.
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Além dos brasileiros, a relação reúne alguns dos principais jovens talentos do futebol europeu, como o zagueiro espanhol Pau Cubarsí, do Barcelona, o meio-campista francês Zaïre-Emery, do Paris Saint-Germain, e o atacante Yan Diomande, do Real Madrid.
A escolha será feita por um júri formado por 50 jornalistas de 27 países europeus. Cada integrante poderá indicar até cinco jogadores.
Outros brasileiros estavam em uma lista inicial
A lista inicial, divulgada em maio, tinha 100 atletas. Na ocasião, sete brasileiros estavam entre os candidatos. Além de Endrick, Estêvão e Rayan, também apareciam Kauã Elias, do Shakhtar Donetsk; Souza, do Tottenham; William Gomes, do Porto; e Vitor Reis, do Manchester City.
Grandes craques já venceram o Golden Boy
Caso conquistem o Golden Boy, Endrick, Estêvão e Rayan podem repetir o feito de outros dois brasileiros. Trata-se do meio-campista Anderson, que venceu o prêmio em 2008, e de Alexandre Pato, que levou o troféu no ano seguinte.
Além disso, grandes craques mundiais como Lionel Messi e Wayne Rooney também já venceram o prêmio.
O último vencedor foi o francês Désiré Doué, do Paris Saint-Germain, premiado em 2025.
Últimos vencedores do Golden Boy:
- 2025: Désiré Doué
- 2024: Lamine Yamal
- 2023: Jude Bellingham
- 2022: Gavi
- 2021: Pedri
- 2020: Haaland
- 2019: João Félix
- 2018: De Ligt
- 2017: Mbappé
- 2016: Renato Sanches
- 2015: Martial
- 2014: Sterling
- 2013: Pogba
- 2012: Isco
- 2011: Götze
- 2010: Balotelli
- 2009: Alexandre Pato
- 2008: Anderson
- 2007: Agüero
- 2006: Fàbregas
- 2005: Messi
- 2004: Rooney
- 2003: Van der Vaart