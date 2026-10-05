Joias da Seleção Brasileira concorrem ao prêmio Golden Boy 2026

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Três jovens jogadores da Seleção Brasileira foram escolhidos entre os 25 finalistas do Golden Boy 2026, prêmio organizado pelo jornal italiano Tuttosport para eleger o melhor jogador sub-21 do futebol europeu. A lista, divulgada nesta segunda-feira, 5, cita os nomes de Endrick, Estêvão e Rayan.

Endrick defende o Real Madrid, enquanto Estêvão atua pelo Chelsea e Rayan veste a camisa do Bournemouth. Os três estavam entre os convocados de Carlo Ancelotti para os amistosos do Brasil nesta Data FIFA, contra Austrália e Índia.

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Entenda como funciona o Golden Boy 2026

A edição de 2026 considera o desempenho dos atletas na temporada 2025/26 do futebol europeu. A cerimônia será realizada em Turim, na Itália. O Tuttosport ainda não informou a data oficial do evento, mas a expectativa é que a premiação aconteça no início de dezembro.

Para concorrer ao prêmio, os jogadores precisam ter nascido a partir de 1º de janeiro de 2006.

Além dos brasileiros, a relação reúne alguns dos principais jovens talentos do futebol europeu, como o zagueiro espanhol Pau Cubarsí, do Barcelona, o meio-campista francês Zaïre-Emery, do Paris Saint-Germain, e o atacante Yan Diomande, do Real Madrid.

A escolha será feita por um júri formado por 50 jornalistas de 27 países europeus. Cada integrante poderá indicar até cinco jogadores.

Outros brasileiros estavam em uma lista inicial

A lista inicial, divulgada em maio, tinha 100 atletas. Na ocasião, sete brasileiros estavam entre os candidatos. Além de Endrick, Estêvão e Rayan, também apareciam Kauã Elias, do Shakhtar Donetsk; Souza, do Tottenham; William Gomes, do Porto; e Vitor Reis, do Manchester City.

Grandes craques já venceram o Golden Boy

Caso conquistem o Golden Boy, Endrick, Estêvão e Rayan podem repetir o feito de outros dois brasileiros. Trata-se do meio-campista Anderson, que venceu o prêmio em 2008, e de Alexandre Pato, que levou o troféu no ano seguinte.

Além disso, grandes craques mundiais como Lionel Messi e Wayne Rooney também já venceram o prêmio.

O último vencedor foi o francês Désiré Doué, do Paris Saint-Germain, premiado em 2025.

Últimos vencedores do Golden Boy: