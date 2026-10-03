Torcedor infiltrado é agredido após ser identificado na torcida do São Paulo

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Um torcedor do Santos foi agredido após ser reconhecido no setor ocupado pela torcida do São Paulo, durante o clássico disputado no Morumbi, na noite desta sexta-feira, 2.

Vídeos feitos na arquibancada mostram o momento em que o homem tenta deixar o local enquanto é seguido por torcedores. Ele é alcançado e passa a ser agredido por pelo menos dois homens. A confusão termina após outra pessoa intervir e afastar os envolvidos.

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O clássico foi realizado com torcida única, regra adotada nos confrontos entre os principais clubes paulistas. Ainda não foi esclarecido como o santista conseguiu entrar no espaço destinado aos são-paulinos.

Também não há informações oficiais sobre possíveis ferimentos, a identidade dos envolvidos ou eventuais providências tomadas pela segurança do estádio.

21ª Rodada

A agressão aconteceu durante o confronto atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 43 mil pessoas acompanharam a partida no Morumbis.

Em campo, o Santos venceu por 2 a 1, de virada. Luciano abriu o placar de pênalti para o São Paulo, enquanto Gabigol marcou os dois gols que garantiram o triunfo santista, o quarto consecutivo da equipe no Brasileirão.