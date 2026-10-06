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Após acesso, clube nordestino avança para efetivar SAF de R$ 1 bilhão

Acordo prevê investimentos ao longo de 15 anos, além de reforma no estádio

Gustavo Nascimento
Por
Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco
Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - Foto: Marlon Costa

Oficialmente de volta à Série B do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz avança para consolidar o modelo de Sociedade Anônima de Futebol (SAF) sob o comando da Matix Capital após anos de negociações que não se concretizaram.

O acordo prevê a transferência de 90% das ações da Cobra Coral S.A. para a Matix, enquanto os 10% restantes permanecem com o Santa Cruz, conforme a legislação. A projeção é de até R$ 1 bilhão em receitas e investimentos ao longo de 15 anos.

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Uma das principais mudanças em relação ao projeto anterior está no estádio Arruda. Em vez da transferência definitiva do estádio para a SAF, o novo acordo estabelece um comodato por 35 anos.

Retorno do Santa Cruz para a segunda divisão

Depois de participar do Campeonato Brasileiro em 2016, o Santa Cruz entrou em declínio esportivamente e institucionalmente, acumulando rebaixamentos até chegar à Série C em 2018. O clube seguiu na terceira divisão até 2021, quando foi rebaixado para a Série D e viveu um dos piores períodos da sua história.

Depois de disputar a quarta divisão em 2022 e 2023, o Santa Cruz ficou sem divisão em 2024, momento inédito da história do clube.

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A recuperação veio somente em 2025, quando o clube começou o processo de estruturação da sua SAF e conseguiu o acesso para a Série C. Neste ano, o time repetiu o bom desempenho no calendário nacional e conseguiu retornar à segunda divisão.

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SAF Santa Cruz série b

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