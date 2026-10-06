Após acesso, clube nordestino avança para efetivar SAF de R$ 1 bilhão

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Oficialmente de volta à Série B do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz avança para consolidar o modelo de Sociedade Anônima de Futebol (SAF) sob o comando da Matix Capital após anos de negociações que não se concretizaram.

O acordo prevê a transferência de 90% das ações da Cobra Coral S.A. para a Matix, enquanto os 10% restantes permanecem com o Santa Cruz, conforme a legislação. A projeção é de até R$ 1 bilhão em receitas e investimentos ao longo de 15 anos.

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Uma das principais mudanças em relação ao projeto anterior está no estádio Arruda. Em vez da transferência definitiva do estádio para a SAF, o novo acordo estabelece um comodato por 35 anos.

Retorno do Santa Cruz para a segunda divisão

Depois de participar do Campeonato Brasileiro em 2016, o Santa Cruz entrou em declínio esportivamente e institucionalmente, acumulando rebaixamentos até chegar à Série C em 2018. O clube seguiu na terceira divisão até 2021, quando foi rebaixado para a Série D e viveu um dos piores períodos da sua história.

Depois de disputar a quarta divisão em 2022 e 2023, o Santa Cruz ficou sem divisão em 2024, momento inédito da história do clube.

A recuperação veio somente em 2025, quando o clube começou o processo de estruturação da sua SAF e conseguiu o acesso para a Série C. Neste ano, o time repetiu o bom desempenho no calendário nacional e conseguiu retornar à segunda divisão.