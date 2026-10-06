PALMEIRAS X BAHIA
Rogério Ceni é o maior algoz da carreira de Abel Ferreira; confira
Técnico do Bahia venceu Abel Ferreira seis vezes em 16 confrontos ao longo da carreira
O duelo entre Esporte Clube Bahia e Palmeiras, nesta quinta-feira, 8, no Nubank Parque, em São Paulo (SP), às 21h30, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá uma rivalidade à parte entre Rogério Ceni e Abel Ferreira.
Isso porque o comandante do Bahia é o maior algoz da carreira do técnico português. Rogério Ceni é o treinador que mais venceu Abel Ferreira na carreira, com seis triunfos em 16 confrontos.
O status de carrasco de Ceni sobre Abel Ferreira foi construído durante suas passagens por Flamengo, São Paulo e, atualmente, Bahia. O treinador chegou às seis vitórias contra o português na temporada passada, quando venceu as duas partidas entre Bahia e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro de 2025.
Nesta temporada, porém, o Palmeiras levou a melhor no primeiro encontro entre as equipes, com vitória por 2 a 1 na Arena Fonte Nova.
Os duelos entre Abel Ferreira e Rogério Ceni:
- Flamengo 2 x 0 Palmeiras — Brasileirão 2020
- Flamengo 2 (6) x (5) 2 Palmeiras — Supercopa do Brasil 2021
- Flamengo 1 x 0 Palmeiras — Brasileirão 2021
- Palmeiras 0 x 2 São Paulo — Brasileirão 2021
- São Paulo 0 x 1 Palmeiras — Paulistão 2022
- São Paulo 3 x 1 Palmeiras — Paulistão 2022
- Palmeiras 4 x 0 São Paulo — Paulistão 2022
- Palmeiras 2 (3) x (4) 1 São Paulo — Copa do Brasil 2022
- Palmeiras 0 x 0 São Paulo — Brasileirão 2022
- Palmeiras 0 x 0 São Paulo — Paulistão 2023
- Palmeiras 1 x 0 Bahia — Brasileirão 2023
- Palmeiras 2 x 0 Bahia — Brasileirão 2024
- Bahia 1 x 2 Palmeiras — Brasileirão 2024
- Palmeiras 0 x 1 Bahia — Brasileirão 2025
- Bahia 1 x 0 Palmeiras — Brasileirão 2025
- Bahia 1 x 2 Palmeiras — Brasileirão 2026
Apesar da desvantagem no número de derrotas, Abel leva vantagem no retrospecto geral contra Ceni. São sete vitórias, três empates e seis derrotas em 16 partidas, com aproveitamento de 50%.
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Treinador português está suspenso
O confronto entre Palmeiras e Bahia, no entanto, não contará com a presença de Abel Ferreira. O treinador português está suspenso por oito jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelas repetidas expulsões em jogos do Brasileirão. Ele foi enquadrado no artigo 258 do CBJD, que prevê gancho a quem agir de forma contrária à ética desportiva. Abel já cupriu duas partidas, restando "apenas" seis.
Dessa forma, o duelo, que deveria marcar mais um capítulo da rivalidade entre Rogério Ceni e Abel Ferreira, não contará com a presença do técnico português. Abel será substituído pelo auxiliar João Martins.