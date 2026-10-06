Rogério Ceni é o maior algoz da carreira de Abel Ferreira; confira

O duelo entre Esporte Clube Bahia e Palmeiras, nesta quinta-feira, 8, no Nubank Parque, em São Paulo (SP), às 21h30, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá uma rivalidade à parte entre Rogério Ceni e Abel Ferreira.



Isso porque o comandante do Bahia é o maior algoz da carreira do técnico português. Rogério Ceni é o treinador que mais venceu Abel Ferreira na carreira, com seis triunfos em 16 confrontos.



O status de carrasco de Ceni sobre Abel Ferreira foi construído durante suas passagens por Flamengo, São Paulo e, atualmente, Bahia. O treinador chegou às seis vitórias contra o português na temporada passada, quando venceu as duas partidas entre Bahia e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro de 2025.



Nesta temporada, porém, o Palmeiras levou a melhor no primeiro encontro entre as equipes, com vitória por 2 a 1 na Arena Fonte Nova.



Os duelos entre Abel Ferreira e Rogério Ceni:

Flamengo 2 x 0 Palmeiras — Brasileirão 2020

Flamengo 2 (6) x (5) 2 Palmeiras — Supercopa do Brasil 2021

Flamengo 1 x 0 Palmeiras — Brasileirão 2021

Palmeiras 0 x 2 São Paulo — Brasileirão 2021

São Paulo 0 x 1 Palmeiras — Paulistão 2022

São Paulo 3 x 1 Palmeiras — Paulistão 2022

Palmeiras 4 x 0 São Paulo — Paulistão 2022

Palmeiras 2 (3) x (4) 1 São Paulo — Copa do Brasil 2022

Palmeiras 0 x 0 São Paulo — Brasileirão 2022

Palmeiras 0 x 0 São Paulo — Paulistão 2023

Palmeiras 1 x 0 Bahia — Brasileirão 2023

Palmeiras 2 x 0 Bahia — Brasileirão 2024

Bahia 1 x 2 Palmeiras — Brasileirão 2024

Palmeiras 0 x 1 Bahia — Brasileirão 2025

Bahia 1 x 0 Palmeiras — Brasileirão 2025

Bahia 1 x 2 Palmeiras — Brasileirão 2026

Apesar da desvantagem no número de derrotas, Abel leva vantagem no retrospecto geral contra Ceni. São sete vitórias, três empates e seis derrotas em 16 partidas, com aproveitamento de 50%.





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Rogério Ceni é o técnico que mais venceu Abel Ferreira na carreira - Foto: Cesar Greco/Palmeiras



Treinador português está suspenso

O confronto entre Palmeiras e Bahia, no entanto, não contará com a presença de Abel Ferreira. O treinador português está suspenso por oito jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelas repetidas expulsões em jogos do Brasileirão. Ele foi enquadrado no artigo 258 do CBJD, que prevê gancho a quem agir de forma contrária à ética desportiva. Abel já cupriu duas partidas, restando "apenas" seis.

Dessa forma, o duelo, que deveria marcar mais um capítulo da rivalidade entre Rogério Ceni e Abel Ferreira, não contará com a presença do técnico português. Abel será substituído pelo auxiliar João Martins.