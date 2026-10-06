E.C.VITÓRIA
Joia do Vitória é convocada e vai disputar a Copa do Mundo pelo Brasil
Atleta formado na Toca do Leão acumula convocações para a Seleção
Promessa das divisões de base do Esporte Clube Vitória, o zagueiro Sandro Diniz da Silva voltou a ser convocado pela Seleção Brasileira. Ele foi incluído na lista final de atletas para a disputa da Copa do Mundo Sub-15, em Baku, no Azerbaijão, entre os dias 22 e 30 de outubro.
O defensor rubro-negro já acumulava, pelo menos, quatro convocações para a seleção de base. Recentemente, foi homenageado na Toca do Leão após integrar o grupo campeão da Conmebol Liga Evolução, comandado pelo técnico Guilherme Dalla Déa.
Copa do Mundo Sub-15
O Mundial Sub-15 será disputado em um formato de 8 contra 8, com dois tempos de 20 minutos, e reunirá 191 países diferentes. As partidas terão substituições ilimitadas.
O Brasil estará no grupo D da competição, junto com República Democrática do Congo, Guiné Bissau, El Salvador, Nepal e Tunísia. A estreia da Amarelinha será contra Guiné Bissau, no dia 24 de outubro, às 2h (Brasília).
Nos dois dias seguintes, o Brasil fará dois jogos por dia: enfrenta El Salvador às 6h30 de Brasília e RD Congo às 12h45, ambos no dia 25. No dia 26, os confrontos serão contra o Nepal, às 6h30, e Tunísia, às 12h45 de Brasília.
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Convocação do Brasil - Copa do Mundo Sub-15
GOLEIROS:
- Arthur Lourenço (Internacional)
- Daniel Arcon (Red Bull Bragantino)
DEFENSORES:
- Pietro Gomes (Atlético-MG)
- Valmir Ribeiro (Flamengo)
- Guilherme Borges (Internacional)
- Sandro Silva (Vitória)
MEIO-CAMPISTAS:
- Diego Bento (Vasco)
- Gabriel Leite (Palmeiras)
- Brener Paulino (Internacional)
- Gabriel Castor (Grêmio)
ATACANTES:
- Pedro Henrique (Coritiba)
- Kauã Souza (Flamengo)
- Ariel Richard (Vasco)
- Isaac Alves (Santos)