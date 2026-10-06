Vitória confirma novidade para confronto contra a Chapecoense

Siga o A TARDE no Google

O Esporte Clube Vitória informou nesta terça-feira, 6, que 24 jogadores foram convocados pelo técnico Jair Ventura para a concentração na véspera do confronto contra a Chapecoense, válido pela 29ª rodada do Brasileirão. A novidade é a presença do argentino Nacho Laquintana, último contratado pelo clube na janela de transferências.

O jogador de 27 anos foi apresentado de forma oficial nesta terça-feira, no Barradão, em que ele falou sobre suas principais características. Apesar de ser atacante, Laquintana destacou a sua capacidade de contribuir para o Vitória também em aspectos defensivos.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vitória x Chapecoense

O Vitória recebe a Chapecoense no Barradão na noite desta quarta-feira, 7, às 20h, em um confronto que pode aumentar a distância do time para a zona de rebaixamento. Atualmente, o Vitória ocupa a 13ª colocação com 33 pontos, quatro a mais que o Grêmio, primeiro time no Z-4.

Em caso de derrota, o time seguirá na parte de baixo da tabela, podendo ser ultrapassado por Corinthians, Mirassol e Vasco, que também entram em campo nesta quarta-feira.

Um resultado negativo contra a Chapecoense também pode resultar na demissão de Jair Ventura, que vive um momento de pressão no cargo.