Próximo adversário do Bahia chega com treinador sob pressão da torcida

Próximo adversário do Esporte Clube Bahia, o Palmeiras vai chegar para o confronto em um momento delicado, o que tem gerado pressão para o português Abel Ferreira, treinador da equipe. A insatisfação dos torcedores se materializou em uma postagem feita nesta terça-feira, 6, pela Mancha Verde, principal torcida organizada do clube.



O vídeo, criado com uso de inteligência artificial, simulou que o técnico Abel Ferreira estivesse tendo um pesadelo com a organizada alviverde. Em latim, as mensagens diziam “Não profanarás. Não ouse apagar a nossa história. Nossos olhos estão sobre você”.

Confira a publicação

Palmeiras x Bahia

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O time paulista acumula três empates nos últimos quatro jogos no Brasileirão, o que abriu espaço para que o Flamengo assumisse a liderança da competição, situação semelhante à que aconteceu em 2025. Na última edição, o Palmeiras liderou o torneio entre as rodadas 27 e 32, mas deixou a vantagem escapar e viu o Flamengo terminar com o título.



Neste ano, o Palmeiras pode começar a trajetória para retomar a liderança justamente contra o Bahia. O time de Abel Ferreira recebe o Tricolor Baiano no Allianz Parque na quinta-feira, 8, às 21h30. A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo assim, o time alviverde segue vivo na Libertadores e Copa do Brasil. Pela competição continental, o Verdão encara o Fluminense na semifinal, e no torneio nacional, enfrenta o Vasco da Gama na mesma fase.

Entenda a relação entre Abel Ferreira e Mancha Verde

A relação conturbada entre o treinador português e a Mancha Verde não é recente.



Apesar de ser o técnico mais vitorioso da história do Verdão, Abel Ferreira é constantemente cobrado pelos torcedores por desempenhos melhores, principalmente em clássicos e decisões.



Em agosto deste ano, a torcida fez um protesto público pedindo o afastamento de Abel Ferreira, que já está no cargo desde outubro de 2020.