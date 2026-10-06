Versátil e bom na recomposição: novo atacante é apresentado no Vitória

Apresentado como novo reforço do Esporte Clube Vitória, Nacho Laquintana será a novidade na equipe de Jair Ventura para a reta final do Brasileirão. O uruguaio deu suas primeiras palavras como atleta do clube nesta terça-feira, 6.

Em entrevista concedida na sala de imprensa do Barradão, Laquintana, mesmo sendo atacante, destacou a sua capacidade de contribuir para o Vitória também em aspectos defensivos.

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"É a força, a marcação, a vontade de ajudar a equipe. A velocidade também", descreveu o atleta sobre suas características.

Perguntado se está apto a jogar, Laquintana se colocou à disposição do técnico Jair Ventura. De acordo com ele, suas posições preferenciais são as duas beiradas. "Posso posso jogar na direita e esquerda".

Pressão? Laquintana está pronto

Embora tenha reconhecido que o Leão não vive momento fácil na temporada, o atacante foi enfático: "A gente sabe que é difícil, mas com todos trabalhando vamos sair desse momento. Temos que ganhar aqui em casa contra a Chape".

Para ele, é normal conviver com momentos de pressão. "Eu venho de um grande também, do Peñarol, sei o que é a pressão. Estou preparado para esse desafio", garantiu.

Recebido por velho conhecido

Nacho Laquintana ainda revelou uma ligação do lateral-direito Nathan Mendes, com quem jogou junto na época de RB Bragantino.

"Nathan foi o primeiro que ligou para mim e falou do grupo, do do clube. Falou que o grupo está unido, que quer sair dessa situação. Foi um apoio importante para mim", finalizou.