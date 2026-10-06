E.C.VITÓRIA
Versátil e bom na recomposição: novo atacante é apresentado no Vitória
Jogador uruguaio falou pela primeira vez como atleta do clube
Apresentado como novo reforço do Esporte Clube Vitória, Nacho Laquintana será a novidade na equipe de Jair Ventura para a reta final do Brasileirão. O uruguaio deu suas primeiras palavras como atleta do clube nesta terça-feira, 6.
Em entrevista concedida na sala de imprensa do Barradão, Laquintana, mesmo sendo atacante, destacou a sua capacidade de contribuir para o Vitória também em aspectos defensivos.
"É a força, a marcação, a vontade de ajudar a equipe. A velocidade também", descreveu o atleta sobre suas características.
Perguntado se está apto a jogar, Laquintana se colocou à disposição do técnico Jair Ventura. De acordo com ele, suas posições preferenciais são as duas beiradas. "Posso posso jogar na direita e esquerda".
Pressão? Laquintana está pronto
Embora tenha reconhecido que o Leão não vive momento fácil na temporada, o atacante foi enfático: "A gente sabe que é difícil, mas com todos trabalhando vamos sair desse momento. Temos que ganhar aqui em casa contra a Chape".
Para ele, é normal conviver com momentos de pressão. "Eu venho de um grande também, do Peñarol, sei o que é a pressão. Estou preparado para esse desafio", garantiu.
Recebido por velho conhecido
Nacho Laquintana ainda revelou uma ligação do lateral-direito Nathan Mendes, com quem jogou junto na época de RB Bragantino.
"Nathan foi o primeiro que ligou para mim e falou do grupo, do do clube. Falou que o grupo está unido, que quer sair dessa situação. Foi um apoio importante para mim", finalizou.