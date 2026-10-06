E.C.BAHIA
CT de R$ 300 mihões do Bahia avança com ações de preservação ambiental
Projeto inclui um viveiro com capacidade para 100 mil mudas
As obras do novo centro de treinamento do Esporte Clube Bahia, o CFA Bahia (City Football Academy), estão cada vez mais avançadas. As novas instalações do Esquadrão ficarão localizadas às margens da Via Metropolitana (BA-535).
De acordo com o clube, a etapa de supressão vegetal foi concluída, e os trabalhos estão concentrados na terraplanagem, iniciada em julho, intensificada em agosto e chegando em seu pico de atividades até janeiro de 2027. A etapa prevê a movimentação de mais de 1,5 milhão de metros cúbicos de terra, e a previsão é concluí-la em fevereiro de 2027.
Atualmente, a obra conta com cerca de 100 trabalhadores e mais de 80 equipamentos em operação.
Leia Também:
Com um investimento de R$ 300 milhões do Grupo City, a previsão é que o CFA Bahia esteja pronto até dezembro de 2027.
Projeto comprometido com a preservação ambiental
O projeto conta com todas as licenças e autorizações necessárias, incluindo a licença ambiental aprovada pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Algumas licenças foram obtidas com um ano de antecedência.
Também foram estabelecidas mais de 40 condicionantes ambientais, distribuídas entre as etapas anteriores, durante e posteriores à execução das obras.
Viveiro com 100 mil mudas
Além disso, o projeto incluiu um viveiro com capacidade para 100 mil mudas. Antes da supressão vegetal, especialistas coletaram espécies nativas da área para preservar o patrimônio genético do Bioma local. Atualmente, o viveiro abriga cerca de 40 mil mudas de, aproximadamente, 80 espécies da Mata Atlântica.
Essas mudas nativas da Mata Atlântica serão utilizadas no paisagismo e enriquecimento Áreas de Preservação Permanentes que circundam o projeto e o futuro empreendimento residencial integrado ao centro de treinamento.
A fauna local também está sendo resgatada e monitorada, de forma que equipes de biólogos e veterinários acompanham as frentes de trabalho, promovendo o salvamento de animais encontrados durante a supressão da vegetação, realizando a sua soltura em áreas preservadas pelo empreendimento.
Diálogo com a comunidade
Como parte do compromisso com o desenvolvimento local, é realizada uma agenda mensal de encontros com a comunidade, promovendo transparência, escuta ativa e diálogo contínuo ao longo do projeto.
A construção do viveiro também contou com a participação de crianças da comunidade de Areias, que plantaram as primeiras mudas no espaço. A iniciativa reforça o compromisso do projeto com a educação ambiental, o pertencimento e a construção de um legado sustentável.