Destaque do Bahia é eleita melhor jogadora do Brasileirão Feminino

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Protagonista do Esporte Clube Bahia em 2026, Yanne foi eleita a melhor jogadora do Brasileirão Feminino. A goleira foi fundamental para ajudar as Mulheres de Aço a chegarem na semifinal da competição pela primeira vez na história do clube.



A escolha foi feita por voto popular.

Ao todo, Yanne atuou em 21 jogos na competição e tomou apenas 25 gols. No entanto, o que chama a atenção foi a eficiência da goleira embaixo das traves, com um total de 86 defesas, de forma que ela defendeu 77% das bolas que foram finalizadas contra o gol do Bahia.



A grande atuação da goleira na competição foi contra o Palmeiras, nas quartas de final. Depois de garantir dois empates no tempo regulamentar dos jogos de ida e volta, Yanne brilhou na disputa de pênaltis e garantiu a classificação da equipe para uma semifinal inédita.

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O bom desempenho de Yanne chamou a atenção do técnico Arthur Elias, que convocou a goleira para a Seleção Brasileira.

Premiações do Brasileirão Feminino 2026

Melhor jogadora da final: Carlinha (São Paulo)

A goleira do São Paulo foi fundamental para o título inédito do Tricolor Paulista na competição. Carlinha defendeu o pênalti cobrado por Gabi Zanotti no jogo de volta da final, contra o Corinthians, garantindo o São Paulo à frente do placar na decisão.

Artilheira: Marília (Cruzeiro)

Apesar de o Cruzeiro ter sido eliminado nas quartas de final do Brasileirão Feminino, Marília se destacou com 11 gols em 18 jogos no torneio