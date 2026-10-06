Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESPORTES

Flamengo fará protesto contra MP das bets durante jogo do Brasileirão

Clube carioca visita o Santos na próxima quinta-feira, 8

João Grassi
Por
Arrascaeta e Bruno Henrique, atletas do Flamengo
Arrascaeta e Bruno Henrique, atletas do Flamengo - Foto: Gilvan de Sousa | Flamengo

Determinação do Governo Federal que desagradou clubes brasileiros, a proibição das casas de apostas on-line será contestada dentro de campo. Líder do Brasileirão, o Flamengo prepara um protesto contra a Medida Provisória (MP).

De acordo com o jornalista Lucas Torres Mesquita, o Flamengo entrará em campo com uniformes contendo a seguinte frase: "proibir não é proteger". A mensagem será exibida na partida contra o Santos, na quinta-feira, 8.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Conhecido por suas declarações fortes na mídia, o presidente do Fla, Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, já fez críticas duras à MP das bets. O clube carioca estima que deixará de arrecadar cerca de R$ 400 milhões em receitas futuras.

"Como eu vou pagar o Paquetá em janeiro? Eu assumi um compromisso importante para o Flamengo. Tudo que o Flamengo faz é dentro da lei. Mas essa medida compromete as receitas no futuro", questionou Bap.

Leia Também:

BAHIA — ASSOCIAÇÃO

Bahia suspende contratos com bets após proibição e afeta modalidades
Bahia suspende contratos com bets após proibição e afeta modalidades imagem

ESPORTES

Esportes olímpicos perderão R$ 2,6 bilhões até 2027 após fim das bets
Esportes olímpicos perderão R$ 2,6 bilhões até 2027 após fim das bets imagem

CONTRATO RECORDE

Postulante ao acesso anuncia patrocínio da BYD após proibição das bets
Postulante ao acesso anuncia patrocínio da BYD após proibição das bets imagem

Santos vs Flamengo

Santos e Flamengo se enfrentam na próxima quinta-feira, 8, às 19h30, pela 29ª rodada do Brasileirão. O jogo será realizado na Vila Belmiro, em Santos-SP.

Flamengo vai exibir mensagem de protesto contra a proibição das bets
Flamengo vai exibir mensagem de protesto contra a proibição das bets - Foto: Reprodução/Conteúdo produzido por IA
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

mp das bets

Relacionadas

Mais lidas