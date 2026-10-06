ESPORTES
Flamengo fará protesto contra MP das bets durante jogo do Brasileirão
Clube carioca visita o Santos na próxima quinta-feira, 8
Determinação do Governo Federal que desagradou clubes brasileiros, a proibição das casas de apostas on-line será contestada dentro de campo. Líder do Brasileirão, o Flamengo prepara um protesto contra a Medida Provisória (MP).
De acordo com o jornalista Lucas Torres Mesquita, o Flamengo entrará em campo com uniformes contendo a seguinte frase: "proibir não é proteger". A mensagem será exibida na partida contra o Santos, na quinta-feira, 8.
Conhecido por suas declarações fortes na mídia, o presidente do Fla, Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, já fez críticas duras à MP das bets. O clube carioca estima que deixará de arrecadar cerca de R$ 400 milhões em receitas futuras.
"Como eu vou pagar o Paquetá em janeiro? Eu assumi um compromisso importante para o Flamengo. Tudo que o Flamengo faz é dentro da lei. Mas essa medida compromete as receitas no futuro", questionou Bap.
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Santos vs Flamengo
Santos e Flamengo se enfrentam na próxima quinta-feira, 8, às 19h30, pela 29ª rodada do Brasileirão. O jogo será realizado na Vila Belmiro, em Santos-SP.