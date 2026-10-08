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E.C.BAHIA

Artilheiro na base, joia do Bahia marca gol decisivo na Série B

Jogador está emprestado pelo Tricolor Baiano até o fim de 2026

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Atualmente no Avaí, Caio Suassuna foi um dos artilheiros da base do Bahia em 2026
Atualmente no Avaí, Caio Suassuna foi um dos artilheiros da base do Bahia em 2026 - Foto: Reprodução | Instagram | Caio Suassuna

O jovem atacante Caio Suassuna, da base do Esporte Clube Bahia, marcou seu primeiro gol com a camisa do Avaí na noite desta quarta-feira, 7, na vitória da equipe por 2 a 1 sobre o Londrina. O jogador de 19 anos pertence ao Tricolor Baiano e está emprestado ao clube catarinense até o fim de 2026. O contrato não prevê opção de compra.

O empréstimo ao Avaí tem como principal objetivo proporcionar ao jovem atacante uma sequência em uma competição profissional. O interesse do Bahia é que ele retorne ao clube para a disputa do Campeonato Baiano de 2027.

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Ele tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2029.

Jogador registrou ótimos números na base

Caio Suassuna se destacou pelo seu desempenho na equipe Sub-20 do Bahia em 2026, registrando 15 gols e duas assistências em 23 jogos na temporada pelos Pivetes de Aço.

Além disso, o jogador ganhou oportunidades no time principal, sendo apontado pelo técnico Rogério Ceni como uma das principais opções entre os jogadores formados nas categorias de base. Na atual temporada, o atacante entrou em campo seis vezes pela equipe profissional.

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Tags

avaí Bahia Caio Suassuna Pivetes de Aço série b

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