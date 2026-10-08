Artilheiro na base, joia do Bahia marca gol decisivo na Série B

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O jovem atacante Caio Suassuna, da base do Esporte Clube Bahia, marcou seu primeiro gol com a camisa do Avaí na noite desta quarta-feira, 7, na vitória da equipe por 2 a 1 sobre o Londrina. O jogador de 19 anos pertence ao Tricolor Baiano e está emprestado ao clube catarinense até o fim de 2026. O contrato não prevê opção de compra.

O empréstimo ao Avaí tem como principal objetivo proporcionar ao jovem atacante uma sequência em uma competição profissional. O interesse do Bahia é que ele retorne ao clube para a disputa do Campeonato Baiano de 2027.

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Ele tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2029.

Jogador registrou ótimos números na base

Caio Suassuna se destacou pelo seu desempenho na equipe Sub-20 do Bahia em 2026, registrando 15 gols e duas assistências em 23 jogos na temporada pelos Pivetes de Aço.

Além disso, o jogador ganhou oportunidades no time principal, sendo apontado pelo técnico Rogério Ceni como uma das principais opções entre os jogadores formados nas categorias de base. Na atual temporada, o atacante entrou em campo seis vezes pela equipe profissional.