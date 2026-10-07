DESPEDIDA DE MESSI
Cristiano Ronaldo surpreende Messi com mensagem após aposentadoria
Craque português homenageou Messi após o argentino se despedir da Seleção Argentina
A despedida de Lionel Messi da Seleção Argentina ganhou um capítulo especial após Cristiano Ronaldo deixar uma mensagem para o craque argentino nas redes sociais. O português comentou a publicação em que Messi falou sobre o encerramento de sua trajetória com a equipe nacional e destacou o legado construído pelo camisa 10.
Na mensagem, Cristiano Ronaldo fez questão de reconhecer a história de Messi com a Argentina e exaltou as conquistas alcançadas pelo jogador ao longo dos anos.
Leo, tantos anos defendendo o seu país e uma história que ficará para sempre. Todo o meu respeito pelo que você conquistou com a Argentina. Um abraço Cristiano Ronaldo - rival histórico de Messi
A manifestação aconteceu um dia depois da última partida de Messi pela Seleção Argentina. O time venceu Benin por 3 a 0, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, em jogo que também contou com um gol do atacante.
Confira:
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Messi confirma decisão e se despede da Argentina
Após a partida, Messi publicou uma mensagem nas redes sociais para marcar o fim de sua trajetória com a camisa argentina. O jogador relembrou os momentos vividos pela seleção e afirmou estar convicto de que tomou a decisão correta.
"Sei que estou tomando a decisão certa. Foi uma trajetória incrível, repleta de alegrias e também de algumas tristezas, mas tenho a certeza de que valeu a pena cada passo que dei", declarou o jogador.
Na despedida, o argentino agradeceu à família, aos amigos, aos companheiros de equipe e aos treinadores que fizeram parte de sua trajetória com a Seleção. Messi também fez questão de citar Diego Maradona e destacou a importância do ídolo argentino para a história do futebol do país.
"Não quero deixar de mencionar o Diego, que colocou nosso país onde ele merecia estar e que, como sempre digo, sei que nos ajudou estando aqui conosco e também lá do céu, em cada passo que demos ", afirmou.
Confira a mensagem completa de Messi
“Sei que estou tomando a decisão certa. Foi uma trajetória incrível, repleta de alegrias e também de algumas tristezas, mas tenho a certeza de que valeu a pena cada passo que dei.
Não quero deixar de mencionar o Diego, que colocou nosso país onde ele merecia estar e que, como sempre digo, sei que nos ajudou estando aqui conosco e também lá do céu, em cada passo que demos".