Hebert Conceição defende volta das bets e revela impacto pessoal

Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Hebert Conceição comentou os efeitos da proibição das plataformas de apostas no Brasil sobre sua carreira no boxe profissional e também sobre sua rotina fora dos ringues.



A Medida Provisória do Governo Federal passou a proibir a exploração, oferta, intermediação e publicidade das chamadas “bets” no país, atingindo tanto as apostas esportivas quanto os cassinos online.



Em entrevista ao Bahia.Ba, o pugilista afirmou que a medida não provocou mudanças em sua trajetória profissional. Segundo Hebert, embora já tenha realizado publicidade para empresas do setor, ele não possui atualmente vínculo de patrocínio com nenhuma casa de apostas.



“Não influenciou nada (na minha carreira). Eu não tenho patrocínio de nenhuma bet, apesar de já ter feito publicidade, em 2023-2024. A verba das minhas lutas também não tem nenhuma ligação com bet”, afirmou.

Hebert vê possibilidade de retorno das bets

Hebert também avaliou a decisão do Governo Federal e afirmou acreditar que a proibição pode não ser permanente. Para o pugilista, a medida pode sofrer alterações após o período eleitoral.



“É uma Medida Provisória, eu acho que talvez retornem depois das eleições. Eu vejo como uma medida muito mais eleitoral para tentar atrair mais votos, do que uma preocupação com o mal que a bet tem causado na saúde e na economia no Brasil”, disse ao bahia.ba.



Na sequência, o medalhista olímpico questionou o impacto das empresas de apostas na economia brasileira e citou a utilização de sistemas automatizados nas operações das plataformas.



“Eu acredito que esses escritórios de bet tem pouquíssimas pessoas que trabalham, a maioria do trabalho é em robô. Então esse dinheiro sai da economia e fica retido […] Algumas das casas nem tem sede aqui no Brasil”, complementou.





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Pugilista defende apostas esportivas, mas rejeita cassinos

Ao falar sobre uma possível regulamentação futura do setor, Hebert fez uma separação entre as apostas esportivas e os jogos de cassino online.



Na avaliação do pugilista, as apostas relacionadas a partidas e competições esportivas poderiam voltar a ser permitidas, enquanto os cassinos deveriam permanecer proibidos.



“Acho que podia voltar com as apostas esportivas e excluir o cassino, que é sistemático, é programado para a pessoa perder. Não há possibilidade de ganhar por mérito, só por sorte. Se voltar as apostas esportivas e excluir os cassinos eu acho super válido”, explicou.





Bets também faziam parte da diversão de Hebert

Embora tenha afirmado que a proibição não trouxe consequências para sua carreira, Hebert revelou que sentiu os efeitos da medida em sua vida pessoal.



O campeão olímpico contou que costumava utilizar as plataformas de apostas como uma forma de entretenimento nos fins de semana, principalmente quando acompanhava partidas de futebol.



“A mim afetou um pouco, porque eu gosto de fazer aquela brincadeira nos finais de semana, principalmente jogo do Bahia, quando eu estou presente, tento acertar os escanteios”, disse.



Hebert explicou ainda que costumava apostar em partidas que assistia em casa como uma maneira de deixar jogos de menor interesse mais atrativos.



“Quando estou em casa gosto muito de assistir futebol. Tem um jogo Goiás e Aparecidense, chatão, boto uma aposta para o jogo ficar mais emocionante. Para pedir uma pizza, um ‘japa’ em casa. Vou fazer uma bet para sacar qualquer 100 ‘conto’”, concluiu.