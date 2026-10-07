Atletas quilombolas baianos brilham em torneio de Karatê em Salvador

Oito atletas de karatê da comunidade quilombola do Cangula, no município de Alagoinhas, no interior do Bahia, conquistaram 13 medalhas no Campeonato de Karatê Open, realizado em Salvador. O grupo, formado por crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos, garantiu quatro medalhas de ouro, seis de prata e três de bronze em diferentes categorias.



Entre os destaques estão Ana Clara Pacheco e Davi Luiz Paixão, que estrearam em um torneio oficial. A atleta ganhou uma medalha de ouro na modalidade Kumite e uma de prata no Kata, enquanto Davi ganhou ouro no Kumite disputando uma chave com mais de 15 competidores.



Além disso, Alisson Carulino e Jeniffer Carvalho também garantiram ouro no Kata, entre outras medalhas.

Segundo a técnica Franciele da Silva, coordenadora do grupo Fênix Karatê Cangula, a participação no campeonato também garantiu aos atletas a classificação para o Campeonato Brasileiro de Karatê Open, que será realizado em Alagoinhas, em julho de 2027.



“São 10 anos participando de competições e sempre conseguimos trazer medalhas para casa. Nunca voltamos sem medalhas”, destaca Franciele.

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Participação dos atletas contou com apoio da Bracell

A participação dos karatecas no Katarê Open de Salvador contou com o apoio da Bracell, empresa que está presente na comunidade por meio do Bracell Social, com o projeto Seiva do Cangula, composto por mulheres quilombolas.



A iniciativa é voltada à produção de itens de base natural, como aromatizantes, velas e sabonetes medicinais e orgânicos, a partir do conhecimento ancestral da comunidade. Para isso, as mulheres recebem cursos de capacitação, envolvendo o estudo e aplicação da fitoterapia e contemplando conhecimentos sobre a interação das plantas com o corpo humano e orientações para a comercialização dos produtos.



Além da contribuição com o transporte dos atletas nessa competição, a Bracell também já apoiou os karatecas em outras disputas, incluindo três campeonatos internacionais: um na Argentina e dois no Chile.