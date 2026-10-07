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Atletas quilombolas baianos brilham em torneio de Karatê em Salvador
Grupo era formado por crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos
Oito atletas de karatê da comunidade quilombola do Cangula, no município de Alagoinhas, no interior do Bahia, conquistaram 13 medalhas no Campeonato de Karatê Open, realizado em Salvador. O grupo, formado por crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos, garantiu quatro medalhas de ouro, seis de prata e três de bronze em diferentes categorias.
Entre os destaques estão Ana Clara Pacheco e Davi Luiz Paixão, que estrearam em um torneio oficial. A atleta ganhou uma medalha de ouro na modalidade Kumite e uma de prata no Kata, enquanto Davi ganhou ouro no Kumite disputando uma chave com mais de 15 competidores.
Além disso, Alisson Carulino e Jeniffer Carvalho também garantiram ouro no Kata, entre outras medalhas.
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Segundo a técnica Franciele da Silva, coordenadora do grupo Fênix Karatê Cangula, a participação no campeonato também garantiu aos atletas a classificação para o Campeonato Brasileiro de Karatê Open, que será realizado em Alagoinhas, em julho de 2027.
“São 10 anos participando de competições e sempre conseguimos trazer medalhas para casa. Nunca voltamos sem medalhas”, destaca Franciele.
Participação dos atletas contou com apoio da Bracell
A participação dos karatecas no Katarê Open de Salvador contou com o apoio da Bracell, empresa que está presente na comunidade por meio do Bracell Social, com o projeto Seiva do Cangula, composto por mulheres quilombolas.
A iniciativa é voltada à produção de itens de base natural, como aromatizantes, velas e sabonetes medicinais e orgânicos, a partir do conhecimento ancestral da comunidade. Para isso, as mulheres recebem cursos de capacitação, envolvendo o estudo e aplicação da fitoterapia e contemplando conhecimentos sobre a interação das plantas com o corpo humano e orientações para a comercialização dos produtos.
Além da contribuição com o transporte dos atletas nessa competição, a Bracell também já apoiou os karatecas em outras disputas, incluindo três campeonatos internacionais: um na Argentina e dois no Chile.