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Presidente do Vasco teria recebido propina na venda da SAF de R$ 4 bilhões

Acusação foi feita por um conselheiro do clube na sessão que aprovou a venda da SAF do clube

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Pedrinho, presidente do Vasco
Pedrinho, presidente do Vasco - Foto: Divulgação | Vasco

O presidente do Vasco, Pedrinho, teria recebido uma propina no processo de venda da SAF do clube, de acordo com relato dado pelo conselheiro Pedro Sampaio durante sessão do Conselho Deliberativo que aprovou a operação nesta terça-feira, 6.

O conselheiro afirmou que o valor teria sido pago por Marcos Lamacchia, novo investidor do clube. A operação para comprar da SAF do Vasco foi avaliada em cerca de R$ 4 bilhões e submetida aos conselheiros em duas votações.

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A reação de Pedrinho veio ainda durante a sessão, realizada de forma on-line. Na reunião, o presidente do clube exigiu que Sampaio prove a acusação na Justiça, de forma que o episódio provocou gritos e bate-boca entre os integrantes do Conselho.

“Você vai provar em juízo. Você falou que eu levei dinheiro? Você me acusou e vai ter que provar. Foi uma acusação grave e vai ter que provar”, disse o presidente.

Reunião aprovou a venda da SAF do clube

O Conselho Deliberativo aprovou a venda da SAF para Lamacchia por 175 votos a 26, com 3 abstenções. Dos 204 participantes, 204 tiveram seus votos computados.

A reforma do estatuto social, necessária para a operação, também foi aprovada.

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Apuração

O Conselho Deliberativo informou que irá apurar a afirmação de propina. Depois da votação, Pedrinho conversou com integrantes do órgão e voltou a defender sua conduta.

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