Gigante da Série A aceita proposta de R$ 4 bilhões para venda da SAF

O Conselho Deliberativo do Vasco aprovou, nesta terça-feira, 6, a venda de 90% das ações da SAF para a Almirante Participações, do empresário Marcos Lamacchia, em uma operação que pode chegar a até R$ 4 bilhões. A medida foi dividida em dois atos.



O primeiro momento foi a votação para aprovar a mudança do estatuto do clube, que terminou com 172 votos favoráveis, 34 desfavoráveis e cinco abstenções. A alteração previa a manutenção mínima de 20% das ações do clube-empresa com a ala associativa, agora dona de 10%.



Depois disso, o Conselho Deliberativo aprovou, com 175 votos a favor, 26 contra e três votos brancos, a proposta apresentada por Marcos Lamacchia. Os conselheiros do Vasco receberam a proposta do investidor com sete dias de antecedência para a votação.

Veja a proposta de Marcos Lamacchia

Marcos Lamacchia apresentou uma proposta que prevê um aporte mínimo de R$ 500 milhões e o pagamento da dívida do clube, acima de R$ 1 bilhão, por meio da recuperação judicial, além de R$ 15 milhões anuais para o clube social.



A operação é avalizada pelo pai do investidor, José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, que desde 2023 tenta entrar no cruz-maltino. O empresário de 81 anos é marido de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que observa a situação e mantém diálogo com a direção vascaína, mas não tem participação efetiva no negócio neste momento.

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Pontos discutidos nos bastidores da operação

Nesta terça-feira, nos bastidores do clube, um grupo chegou a enumerar uma série de riscos dentro da operação e sugeriu diversas mudanças no contrato.



Com a aprovação do Conselho, a proposta da Almirante Participações precisará passar pelo crivo da Assembleia Geral Extraordinária (AGE). Nessa fase, os sócios estatutários são incumbidos da aprovação ou rejeição da operação. Diferentemente do Conselho Deliberativo, a AGE terá apenas uma votação, cujo resultado será definitivo dentro do processo interno do clube. Esta, ainda não há prazo definido.

Além disso, a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf) investiga um possível conflito de interesse na negociação, visto que Marcos Lamacchia é enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A Agência ainda precisa avaliar toda e qualquer mudança societária nas SAFs do futebol brasileiro.



Após os aceites, a conclusão ocorreria após procedimentos judiciais relacionados à arrematação e aos ativos a serem transferidos da antiga para a nova SAF.