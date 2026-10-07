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DO JACUPA PARA O MUNDO

Conheça os atletas formados no Jacuipense que brilham nas Séries A e B

Outros jogadores revelados pelo Leão do Sisal também se destacam no futebol internacional

Gustavo Nascimento
Por
Jacuipense tem uma das melhores categorias de base do futebol baiano
Jacuipense tem uma das melhores categorias de base do futebol baiano - Foto: Ueslei Costa | EC Jacuipense

Apesar de ser um time de pouca expressão no cenário nacional, o Jacuipense se destaca com uma das melhores categorias de base do futebol baiano, revelando uma série de talentos que constroem suas trajetórias em grandes clubes do Brasil e também no futebol internacional.

Ao todo, seis jogadores formados pelo Jacupa estão em clubes das Séries A e B atualmente. Veja quem são:

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Série A

  • Newton – São Paulo
  • Vanderlan – Bragantino
  • Matheus Bahia – Internacional
  • Raniele – Corinthians

Série B

  • Raylan – Cuiabá
  • Eric Melo – Cuiabá

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Um nome que saiu da base do Jacuipense e se destacou na Série C do Campeonato Brasileiro em 2026 foi Pablo Santos, o Pablo Baianinho, que pertence ao Esporte Clube Vitória e está emprestado ao Paysandu até o término da competição.

Além disso, o clube também revelou atletas que já se destacaram no futebol brasileiro e hoje brilham no cenário internacional, como é o caso do atacante Wesley Ribeiro, que colecionou passagens por clubes como Vitória, Palmeiras, Cruzeiro e Internacional, e hoje está no Al-Rayann, do Catar.

Outros dois que saíram da base do Jacuipense e brilham fora do Brasil são o zagueiro JP Talisca, que atualmente está no futebol da Letônia, e o meio-campista Thiago Sousa, que hoje veste a camisa do Kyoto Sanga, no Japão.

Confira quem são os atletas

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Futebol jacuipense

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