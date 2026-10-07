Conheça os atletas formados no Jacuipense que brilham nas Séries A e B

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Apesar de ser um time de pouca expressão no cenário nacional, o Jacuipense se destaca com uma das melhores categorias de base do futebol baiano, revelando uma série de talentos que constroem suas trajetórias em grandes clubes do Brasil e também no futebol internacional.

Ao todo, seis jogadores formados pelo Jacupa estão em clubes das Séries A e B atualmente. Veja quem são:

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Série A

Newton – São Paulo

Vanderlan – Bragantino

Matheus Bahia – Internacional

Raniele – Corinthians

Série B

Raylan – Cuiabá

Eric Melo – Cuiabá

Um nome que saiu da base do Jacuipense e se destacou na Série C do Campeonato Brasileiro em 2026 foi Pablo Santos, o Pablo Baianinho, que pertence ao Esporte Clube Vitória e está emprestado ao Paysandu até o término da competição.

Além disso, o clube também revelou atletas que já se destacaram no futebol brasileiro e hoje brilham no cenário internacional, como é o caso do atacante Wesley Ribeiro, que colecionou passagens por clubes como Vitória, Palmeiras, Cruzeiro e Internacional, e hoje está no Al-Rayann, do Catar.

Outros dois que saíram da base do Jacuipense e brilham fora do Brasil são o zagueiro JP Talisca, que atualmente está no futebol da Letônia, e o meio-campista Thiago Sousa, que hoje veste a camisa do Kyoto Sanga, no Japão.

Confira quem são os atletas