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Tradicional estádio é demolido e dá lugar a arena de R$ 215 milhões com shopping

Terreno está localizado no Nordeste

Gustavo Nascimento
Por
Estádio Nogueirão foi demolido
Estádio Nogueirão foi demolido - Foto: João Batista Freitas | Secom | PMM

O terreno onde ficava localizado o antigo estádio Manoel Leonardo Nogueira, conhecido como Nogueirão, na cidade de Mossoró-RN, vai dar lugar a uma nova arena orçada em mais de R$ 215 milhões. Erguido em 1967, o Nogueirão foi completamente demolido em abril deste ano.

A obra também viabiliza uma estrutura moderna equipada com centro de eventos, praça de alimentação, estacionamento subterrâneo para 1,6 mil veículos, Museu do Esporte, além de shopping e supermercado integrados ao complexo.

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O projeto da nova Arena Nogueirão será feito com a execução de uma Parceria Público-Privada (PPP) conduzida pela Nacional Construtora após o encerramento da fase de demolição, elaboração de projetos e limpeza da área.

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Com mais de R$ 180 milhões direcionados exclusivamente à praça de esportes, a nova arena terá capacidade para 15 mil torcedores sentados, além de campo nos padrões da FIFA, camarotes e cobertura integral.

Além disso, o projeto prevê instalações como centro de eventos, praça de alimentação e estacionamento subterrâneo. Os trabalhos seguem para as etapas de licenciamento e fundação.

Veja fotos do projeto

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