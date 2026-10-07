Ex-Flamengo vendia licenças falsas de treinador a ex-jogadores

Diversos ex-jogadores do futebol brasileiro caíram em um golpe cometido por um ex-jogador de Flamengo e Palmeiras, que vendia diplomas falsos de treinador. Os documentos prometiam licenças da tradicional Associação de Técnicos de Futebol Argentino (ATFA) sem a necessidade de cumprir os cursos exigidos pela entidade.



Segundo a investigação, o principal suspeito no esquema é o argentino Alejandro Mancuso, que chegou a trabalhar como auxiliar de Diego Maradona na seleção argentina na Copa do Mundo de 2010.

Entenda como funcionava o esquema

O caso foi revelado pela jornalista Joanna de Assis, do Uol, em uma investigação que reuniu áudios, mensagens e documentos relacionados ao esquema. Segundo a apuração, jogadores chegavam a pagar cerca de R$ 100 mil para receber quatro licenças de treinador (C, B, A e PRO), que eram enviadas pelo correio em poucos dias.



Mancuso apresentava aos jogadores uma espécie de “trâmite urgente” para obtenção das licenças. O argumento era de que atletas com carreiras consolidadas não precisariam passar pelos anos de formação exigidos pela ATFA.

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Em áudios obtidos pela reportagem, Mancuso afirmava ter um acordo com dirigentes da entidade para facilitar a emissão dos certificados. O argentino se apresentava como “diretor internacional da ATFA” e dizia que o presidente e o departamento jurídico da escola estavam envolvidos.



Além disso, Mancuso dizia que os jogadores poderiam receber as quatro licenças sem cumprir a formação regular.



A ATFA, porém, afirma que não autorizou nenhum procedimento desse tipo. A formação regular da entidade é progressiva, da licença C à PRO, e inclui cursos, avaliações e atividades práticas. A carreira como jogador profissional, segundo a entidade, não permite ao atleta dispensar essas etapas.

Quem comprou as licenças?

Entre os jogadores citados estão nomes de grande destaque do futebol brasileiro e sul-americano:

Thiago Silva

Luiz Gustavo

Diego Lugano

Roberto Carlos

Felipe Melo

Alex de Souza

Dejan Petkovic

Paulinho (ex-Corinthians)

Paolo Guerrero

Investigação na Argentina

O caso também chegou à Justiça argentina. Em 2025, a polícia realizou uma busca e apreensão na sede da ATFA para investigar a suposta emissão irregular de diplomas e licenças para ex-jogadores estrangeiros.



Segundo a entidade, no entanto, não foram encontrados documentos que comprovassem a emissão irregular dentro da própria associação. O Ministério Público argentino pediu o arquivamento do processo, e a Justiça Federal Criminal e Correcional decidiu encerrar o caso em dezembro de 2025 por inexistência de crime.



A ATFA afirma, ainda, que qualquer documentação ou cobrança realizada por Mancuso em seu nome ocorreu sem autorização da instituição.

Qual é a versão de Mancuso?

O ex-jogador nega ter vendido licenças falsas ou recebido dinheiro dos jogadores. Em contato com a reportagem, afirmou que apenas orientava atletas que procuravam informações sobre como obter a formação argentina.



Mancuso também negou ter vínculo com a ATFA e disse ser apenas um comentarista de rádio.



Questionado sobre os áudios em que oferecia diplomas e sobre jogadores que afirmam ter recebido os documentos após pagamentos, Mancuso negou ter realizado esse tipo de negociação e afirmou que os atletas deveriam tratar diretamente com a federação.