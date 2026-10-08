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Vitória perde atleta titular para enfrentar o São Paulo fora de casa

Leão da Barra volta a jogar no próximo sábado, 10

João Grassi
Por
Escudo do Vitória
Escudo do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Titular nos últimos sete jogos do Esporte Clube Vitória, Diego Tarzia virou desfalque para o próximo compromisso da equipe baiana no Brasileirão. O Leão encara o São Paulo no sábado, 10.

Durante a goleada de 4 a 0 sobre a Chapecoense, nesta quarta-feira, 7, Tarzia recebeu o terceiro cartão amarelo e por isso cumpre suspensão na rodada seguinte.

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O meia-atacante argentino foi amarelado aos 16 minutos do segundo tempo, por puxar a camisa do lateral Fernando, da Chape.

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São Paulo x Vitória

Sem Tarzia no elenco, o Vitória visita o São Paulo às 21h do próximo sábado, no Morumbis, na capital paulista. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Diego Tarzia em treino do Vitória
Diego Tarzia em treino do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
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