Com show de Matheuzinho e Erick, Vitória goleia a Chapecoense

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O Esporte Clube Vitória deu show no retorno da Data Fifa e goleou a Chapecoense por 4 a 0, nesta quarta-feira, 7, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no Estádio Manoel Barradas, em Salvador.

Os gols do jogo foram marcados por Erick, aos 18 minutos do primeiro tempo e 16 do segundo tempo, além de Matheuzinho, aos 8 minutos do segundo tempo e aos 29 da etapa complementar.

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Principal destaque, Matheuzinho saiu do jogo com quatro participações diretas em gol, já que ainda deu duas assistências para Erick balançar as redes do adversário. O camisa 33, que também deu show, deixou sua marca duas vezes.

Esta é, inclusive, a segunda oportunidaede que o Vitória marca quatro gols na Série A. Também no Barradão, o time de Jair Ventura já havia derrotado o Coritiba por 4 a 1.

Vitória salta na tabela

Agora com 36 pontos somados, o Vitória sobe para a 12ª posição e abre cinco de distância para a zona de rebaixamento.

Lanterna com sobras, a Chape se mantém com 18 pontos e se aproxima matematicamente da queda para a Série B.

Victor Ferreira | EC Vitória - Foto: João Grassi

FICHA TÉCNICA

Vitória 4x0 Chapecoense

Campeonato Brasileiro - 29ª rodada

Local: Barradão, em Salvador

Data: 07/10/2026 (quarta-feira)

Horário: 20h

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Marco Aurélio Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Luan Cândido (Vitória) / Camilo, Fernando e Kauan Faria (Chapecoense)

Gols: Erick (2x) e Matheuzinho (2x)

Transmissão: Premiere (Pay-per-view)

Público: 13.934 pessoas

Escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque (Walace), Martínez e Matheuzinho (Pochettino); Erick (Laquintana), Tarzia (Lucas Silva) e Renê (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.

Chapecoense: Anderson; Bruno Tubarão (Fernando), Kauan Faria, Doma e Bruno Pacheco; Yago Felipe (Miguel) e Camilo; Marcinho (Franco Rossi), Giovanni Augusto (Bruno Matias) e Garcez (Bolasie). Técnico: Rafael Lacerda.