Vitória amplia estruturas para melhorar recuperação de atletas

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O Esporte Clube Vitória iniciou uma obra no Núcleo de Saúde e Performance para ampliar os recursos destinados à recuperação dos jogadores. O projeto prevê uma nova área molhada voltada ao atendimento do elenco profissional.

A estrutura contará com piscina aquecida, sauna e banheiras para crioterapia e imersão em água fria. O espaço também terá ambientes para massagens e atendimentos, além de uma área destinada ao uso de botas de compressão pneumática.

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Novos recursos

A proposta é concentrar os procedimentos em um único local e definir a utilização de cada recurso conforme a necessidade dos atletas. Fisiologia, fisioterapia, preparação física, medicina e nutrição participarão do acompanhamento.

A piscina será utilizada em trabalhos de recuperação e relaxamento muscular, enquanto as banheiras permitirão sessões de crioterapia e imersão em água fria. As botas pneumáticas serão usadas em procedimentos de compressão dos membros inferiores.

Foco na recuperação

A nova estrutura terá papel importante principalmente em períodos de calendário apertado, quando o intervalo entre jogos e treinamentos é menor.

Segundo Rafael Daltro, coordenador do Núcleo de Saúde e Performance, a ampliação busca integrar a recuperação ao processo de preparação dos jogadores.

“Nosso objetivo é criar uma estrutura moderna e integrada, em que a recuperação faça parte do processo de performance. Com o calendário cada vez mais apertado, precisamos oferecer aos atletas ferramentas que permitam recuperar melhor, treinar melhor e, consequentemente, competir melhor. É um investimento na saúde, na performance e na disponibilidade dos nossos atletas”, destaca Rafael Daltro.