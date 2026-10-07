E.C.VITÓRIA
Vitória amplia estruturas para melhorar recuperação de atletas
Equipamento terá papel importante em períodos de calendário apertado
O Esporte Clube Vitória iniciou uma obra no Núcleo de Saúde e Performance para ampliar os recursos destinados à recuperação dos jogadores. O projeto prevê uma nova área molhada voltada ao atendimento do elenco profissional.
A estrutura contará com piscina aquecida, sauna e banheiras para crioterapia e imersão em água fria. O espaço também terá ambientes para massagens e atendimentos, além de uma área destinada ao uso de botas de compressão pneumática.
Novos recursos
A proposta é concentrar os procedimentos em um único local e definir a utilização de cada recurso conforme a necessidade dos atletas. Fisiologia, fisioterapia, preparação física, medicina e nutrição participarão do acompanhamento.
A piscina será utilizada em trabalhos de recuperação e relaxamento muscular, enquanto as banheiras permitirão sessões de crioterapia e imersão em água fria. As botas pneumáticas serão usadas em procedimentos de compressão dos membros inferiores.
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Foco na recuperação
A nova estrutura terá papel importante principalmente em períodos de calendário apertado, quando o intervalo entre jogos e treinamentos é menor.
Segundo Rafael Daltro, coordenador do Núcleo de Saúde e Performance, a ampliação busca integrar a recuperação ao processo de preparação dos jogadores.
“Nosso objetivo é criar uma estrutura moderna e integrada, em que a recuperação faça parte do processo de performance. Com o calendário cada vez mais apertado, precisamos oferecer aos atletas ferramentas que permitam recuperar melhor, treinar melhor e, consequentemente, competir melhor. É um investimento na saúde, na performance e na disponibilidade dos nossos atletas”, destaca Rafael Daltro.