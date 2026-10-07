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E.C.VITÓRIA

Vitória amplia estruturas para melhorar recuperação de atletas

Equipamento terá papel importante em períodos de calendário apertado

João Grassi
Por
Treino do Vitória no CT Manoel Pontes Tanajura
Treino do Vitória no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória iniciou uma obra no Núcleo de Saúde e Performance para ampliar os recursos destinados à recuperação dos jogadores. O projeto prevê uma nova área molhada voltada ao atendimento do elenco profissional.

A estrutura contará com piscina aquecida, sauna e banheiras para crioterapia e imersão em água fria. O espaço também terá ambientes para massagens e atendimentos, além de uma área destinada ao uso de botas de compressão pneumática.

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Novos recursos

A proposta é concentrar os procedimentos em um único local e definir a utilização de cada recurso conforme a necessidade dos atletas. Fisiologia, fisioterapia, preparação física, medicina e nutrição participarão do acompanhamento.

A piscina será utilizada em trabalhos de recuperação e relaxamento muscular, enquanto as banheiras permitirão sessões de crioterapia e imersão em água fria. As botas pneumáticas serão usadas em procedimentos de compressão dos membros inferiores.

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Foco na recuperação

A nova estrutura terá papel importante principalmente em períodos de calendário apertado, quando o intervalo entre jogos e treinamentos é menor.

Segundo Rafael Daltro, coordenador do Núcleo de Saúde e Performance, a ampliação busca integrar a recuperação ao processo de preparação dos jogadores.

“Nosso objetivo é criar uma estrutura moderna e integrada, em que a recuperação faça parte do processo de performance. Com o calendário cada vez mais apertado, precisamos oferecer aos atletas ferramentas que permitam recuperar melhor, treinar melhor e, consequentemente, competir melhor. É um investimento na saúde, na performance e na disponibilidade dos nossos atletas”, destaca Rafael Daltro.

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