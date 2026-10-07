Erick supera vaias e responde com dois gols: "Sabem meu potencial"

Erick viveu uma noite de redenção pelo Esporte Clube Vitória. Vaiado pela torcida na derrota para o Cruzeiro, pela rodada passada do Brasileirão, o atacante respondeu da melhor maneira possível nesta quarta-feira, 7. Ele marcou dois gols na goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, no Barradão, e deixou o campo aplaudido pelos torcedores.

A atuação mudou o ambiente ao redor do atacante, que ganhou confiança durante a partida e foi decisivo para o Vitória construir o placar elástico. Depois do jogo, Erick reconheceu as cobranças que recebeu e afirmou entender a postura da torcida.

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“Eu entendo a cobrança da torcida. Estou num clube grande onde a cobrança é muito grande também. Se eles estão cobrando de mim, é porque sabem do meu potencial, do que eu posso entregar”, afirmou.

O atacante também admitiu que vinha atravessando um momento de menor confiança e ressaltou a importância do apoio recebido durante a pausa para a Data Fifa. Segundo Erick, o técnico Jair Ventura conversou com ele e ajudou na recuperação da confiança.

“Eu entendo também a parte deles, às vezes o jogador não está num bom momento, sem confiança. Às vezes precisa do apoio da torcida também. Igual o Jair fez comigo nesta parada, me chamou para conversar, me deu muita confiança”, disse.

Dois gols para recuperar a confiança

Com os dois gols diante da Chapecoense, Erick voltou a ser protagonista no Barradão e recebeu o reconhecimento da torcida. O atacante comemorou a atuação e espera manter o bom momento na reta final da temporada.

“Estou muito feliz pelos dois gols, espero continuar marcando e ajudando o Vitória a conquistar os objetivos”, completou.