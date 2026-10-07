Lucas Arcanjo faz novo milagre e comenta possível chance na Seleção

Lucas Arcanjo voltou a ganhar destaque mesmo na goleada do Esporte Clube Vitória por 4 a 0 sobre a Chapecoense, nesta quarta-feira, 7, no Barradão. Quando a partida ainda estava 0 a 0, o goleiro rubro-negro evitou um gol do atacante Garcez, que poderia ter mudado a história da noite.

Questionado sobre uma possível convocação para a Seleção Brasileira, Arcanjo deixou claro o seu principal objetivo. No entanto, afirmou que "representar seu país" é um sonho para sua carreira.

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“Ah, com certeza. Acho que todo atleta sonha em defender o seu país, mas é como eu gosto de falar: o meu primeiro objetivo é o Vitória. Eu estando bem aqui, com certeza vai estar ventilando o meu nome, fico feliz em ter meu nome ventilado lá. É sinal de que meu trabalho está sendo bem feito”, afirmou.

Lucas Arcanjo destaca trabalho dos goleiros

O goleiro também fez questão de valorizar o trabalho realizado durante os treinamentos. Segundo Lucas Arcanjo, o alto nível apresentado nas partidas é consequência da competitividade no dia a dia do elenco.

“Parabenizar também ao Itamar Ferreira e a todos os goleiros do elenco. Para ter o alto nível dentro do jogo, é porque o treino também é em alto nível. Todo mundo eleva o nível de treino e de jogo”, disse.

Vitória busca reação fora de casa

A goleada sobre a Chape também foi vista por Arcanjo como uma resposta do Vitória após a derrota para o Cruzeiro na rodada anterior. O arqueiro destacou a importância do resultado para recuperar a confiança antes de uma sequência de dois compromissos longe do Barradão.

“Parabéns para a equipe pelos três pontos, pelo jogo que fizemos hoje. Acho que a gente estava precisando dar essa resposta para nós mesmos e para o nosso torcedor. É colocar a cabeça no lugar agora, treinar, temos dois jogos importantes fora de casa e buscamos essa primeira vitória fora de casa”, completou.