Jair Ventura agradece confiança da diretoria e celebra goleada

Jair Ventura ficou satisfeito com a atuação do Esporte Clube Vitória na goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, nesta quarta-feira, 7, no Barradão, pela 29ª rodada do Brasileiro. Além do placar, o treinador destacou principalmente o controle da equipe durante os 90 minutos e afirmou que não houve queda de rendimento entre os dois tempos.

Antes de analisar a atuação, o técnico agradeceu aos quase 14 mil torcedores que compareceram ao Barradão. O treinador reconheceu que o momento recente aumentou a pressão sobre a equipe, mas destacou a importância do apoio vindo das arquibancadas.

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“Agradecer primeiro à nossa torcida que compareceu. A gente sabe que eles estavam magoados pelos últimos jogos, então agradecemos pelo voto de confiança. Tudo fica mais difícil sem eles”, exaltou.

Hoje eu fico muito satisfeito com o placar e o desempenho da equipe. Jair Ventura - Técnico do Vitória

Vitória não caiu de rendimento no 2T

Jair Ventura elogiou muito a maneira como o Vitória manteve o controle da partida mesmo depois do intervalo. Para o treinador, a equipe não apenas sustentou a vantagem construída no primeiro tempo, como terminou o jogo pressionando a Chapecoense e se mostrou inteiro na parte física.

“Sobre o segundo tempo, queria parabenizar o departamento de fisiologia e preparação física. Quando as coisas não acontecem no futebol, questionam o trabalho de bons profissionais. A gente terminou em cima dos caras, só o Lucas Silva teve quatro chances”, pontuou.

Jair faz alerta sobre a Chape

Apesar de estar na lanterna, a Chapecoense vem de partidas competitivas contra Corinthians, Internacional e no amistoso contra o Atlético Nacional, na Colômbia.

“Fizemos o que esperavam da gente, mas essa equipe venceu o Corinthians em Itaquera, empatou lá na Colômbia, foi melhor que o Inter lá. É importante dizer isso antes que tentem tirar mérito da nossa equipe”, alertou.

Ventura agradece confiança da diretoria

Apesar da comemoração pela goleada em Salvador, Jair Ventura já voltou a atenção para os próximos compromissos. O treinador ressaltou a importância da confiança da diretoria em mantê-lo no cargo de treinador durante momentos de pressão.

“A gente sabe que a manutenção é importante, já agradeci a confiança da diretoria na gente. Quando não é feito o que muita gente queria que fosse feito a pressão é grande. A gente tem que retribuir revertendo quadros. Vamos agora tentar vencer fora, algo que nos incomoda muito”, projetou.

Essa tentativa de vencer a primeira partida fora será diante do São Paulo, no próximo sábado, 10, às 21h. O duelo será realizado no Morumbis, na capital paulista.