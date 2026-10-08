Reserva no Real Madrid, Endrick pode se juntar a outro gigante europeu

Amargando a reserva do Real Madrid em mais uma temporada, Endrick pode se transferir para outro gigante do futebol europeu: o Milan. Segundo informação do jornal Gazzetta dello Sport, o clube italiano está interessado no atacante brasileiro, que atuou em apenas 10 minutos com a camisa merengue nesta temporada.



O diário italiano afirma que o atacante foi consultado sobre um possível empréstimo na próxima janela de transferência e deu sinal positivo ao Milan. A equipe mantém interesse antigo no brasileiro e teria a concorrência de outros clubes do cenário europeu, como a Roma, também da Itália, e o Aston Villa, da Inglaterra.



Qualquer negociação, no entanto, não seria concretizada neste momento, já que a próxima janela de transferências no futebol italiano só abre no dia 28 de dezembro.

Endrick está em busca de espaço na Europa

Depois de um início meteórico no Palmeiras, Endrick foi contratado pelo Real Madrid por 72 milhões de euros (cerca de R$ 409 milhões na cotação da época).



No entanto, o brasileiro esbarrou na concorrência do francês Kylian Mbappé, considerado um dos melhores jogadores do mundo, que também chegou ao clube merengue no início da temporada 2024/25.



Desde então, Endrick tem lutado por espaço na equipe principal do Real Madrid. O brasileiro de 19 anos chegou a ser emprestado para o Lyon na segunda metade da última temporada, quando ele viveu seu melhor momento no futebol europeu, registrando oito gols e sete assistências em 21 jogos.

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Ainda sem espaço, o atacante pode ser negociado por empréstimo mais uma vez.