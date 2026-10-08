Atacante da Série A sai de campo após passar mal e desmaiar no gramado

Um susto marcou o clássico entre Botafogo e Vasco, nesta quarta-feira, 7, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o atacante Bruno Duarte, da equipe cruzmaltina, desmaiou durante o primeiro tempo e precisou ser substituído. Ele foi retirado de campo em uma maca.



Nas imagens da transmissão, foi possível constatar que o joelho de Ferraresi, defensor do Botafogo, atingiu o tórax de Bruno Duarte durante uma trombada. Ele aparenta ter ficado sem ar após o lance.

Teve um choque. E sentimos que era necessário, junto com a equipa médica, de não correr nenhum risco. Até porque houve ali um momento em que apagou e era importante nós salvaguardarmos o bem-estar do paciente, do atleta, e foi o que fizemos, sem qualquer tipo de dúvida e vamos reavaliá-lo amanhã. Para fazer um exame, para sentir, foi um choque com o adversário e por isso mesmo quando são estas circunstâncias só o exame pode esclarecer amanhã o que é que vem aí. Pedro Emanuel - Treinador do Vasco

Antes do susto, Bruno Duarte havia dado a assistência para o primeiro gol do Vasco, marcado por Lescano. A partida terminou com uma vitória por 2 a 1 do Vasco.