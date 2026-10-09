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Árbitro de luta livre morre após atleta aplicar golpe proibido

Suspeito lutava normalmente contra outro competidor quando decidiu incluir o árbitro no espetáculo

Gustavo Nascimento
Por
Árbitro morre durante luta livre no México após atleta aplicar golpe proibido
Árbitro morre durante luta livre no México após atleta aplicar golpe proibido - Foto: Reprodução | Redes sociais

O lutador profissional de luta livre conhecido como “El Hijo de Fishman” foi preso no México na última quarta-feira, 7, após aplicar um golpe proibido no árbitro Gerardo Germán Pineda, que faleceu em decorrência da ação. A luta foi realizada na terça-feira, 6.

“El Hijo de Fishman” lutava normalmente contra outro competidor no ringue, mas decidiu incluir o juiz do confronto no espetáculo. Assim como nos demais esportes, o árbitro nesta modalidade deve, entre as atribuições, garantir o cumprimento das regras e declarar o vencedor da luta.

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O caso aconteceu durante a apresentação intitulada “Deslealtades” (“deslealdades”, em português).

Entenda o que aconteceu

Em dado momento, como parte do espetáculo, o lutador foi em direção ao árbitro e executou um movimento conhecido como martinete – também chamado de piledriver e, no Brasil, de bate-estacas – uma manobra proibida pelas regras da luta livre. Essa prática não é permitida no esporte devido às graves lesões cervicais que frequentemente causa.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento da ação.

Segundo o Reporte Índigo, os paramédicos chegaram ao local para prestar os primeiros-socorros, no entanto, momentos depois, a morte do árbitro foi confirmada em decorrência do impacto do golpe. O caso levou às autoridades a abrirem uma investigação, ainda em fase preliminar. O atleta foi colocado à disposição do Ministério Público.

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De acordo com o jornal local Milenio, El Hijo de Fishman é filho de José Ángel Nájera Sánchez, uma lenda do esporte mexicano que alcançou grande popularidade na década de 1980 com o personagem “Fishman”. Seguindo os passos do pai, o lutador decidiu dar continuidade ao seu legado adotando o nome artístico que remete a ele.

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árbitro luta livre Morte

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