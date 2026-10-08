Cantor milionário joga futebol de graça em filial de time europeu

Famoso rapper brasileiro, Natanael Cauã de Souza, o MC Chefin, surpreendeu a todos ao assinar contrato com o Arouca Barra Clube/FC Rio de Janeiro, que disputa a 4ª divisão do Rio de Janeiro. Mesmo tendo mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais e quase 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o artista afirma estar realizando um sonho.

MC Chefin, de 23 anos, já é milionário pelo seu sucesso na música. Mesmo assim, optou por recentemente iniciar a carreira como atleta profissional sem receber salário ou qualquer tipo de pagamento do Arouca. Ele é destro e atua como atacante de beirada pela esquerda.

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"Meus sonhos não acabam na música. Meu sonho é todo dia. Meu sonho de ser jogador não era só quando eu era criança, está em mim até hoje. Não é que eu quero chegar e 'Ah, só porque eu tenho dinheiro hoje eu vou querer jogar bola'. Não é isso. Eu quero jogar bola porque eu gosto", explicou Chefin ao ge.

Chefin no Arouca

Filial do Arouca de Portugal, o Arouca Barra Clube firmou parceria com o FC Rio de Janeiro e entrou na disputa da Série B2 do Campeonato Carioca. MC Chefin já participou de dois jogos na competição, nas vitórias contra Barra Mansa e Paraty.

"Eu joguei cinco minutinhos. Estava ansioso pra caraca no banco, vendo a rapaziada jogando. Mas só de poder entrar, sentir aquela energia", disse o rapper sobre sua estreia como jogador de futebol, na última quinta-feira, 1º.

O Arouca/Rio de Janeiro está em 6º lugar na Série B2 do Cariocão. Apenas os quatro primeiros se classificam para as semifinais, enquanto os finalistas sobem para a Série B1.