Brasileiro alcança marca histórica depois de estreia na NBA

Siga o A TARDE no Google

O treinador Tiago Splitter alcançou a marca histórica de ser o primeiro técnico brasileiro a iniciar uma temporada da NBA no comando de uma franquia. Além do grande marco, Splitter ainda comandou o time do Chicago Bulls à vitória de virada em sua estreia oficial nesta quarta-feira, 7.

A equipe comandada por Tiago Splitter venceu o Phoenix Suns de virada pelo placar de 124 a 117 pela pré-temporada da NBA.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vale ressaltar que Tiago já havia comandado os Bulls durante a Summer League, uma espécie de torneio de base para a NBA, porém, ainda não tinha atuado com a equipe profissional.

Como foi o jogo?

O Chicago Bulls começou a partida perdendo o primeiro quarto por 29 a 40 e conseguiu reverter o placar somente no terceiro quarto da partida. A reação foi comandada principalmente pela boa atuação do calouro Caleb Wilson, que anotou 15 pontos.

Thiago Splitter e Caleb Wilson - Foto: JEFF HAYNES / NBAE /GETTY IMAGES VIA AFP

A próxima partida de Splitter e seus atletas será em casa, no United Center, contra o Memphis Grizzlies nesta sexta-feira, 9, às 21h no horário de Brasília.

Quem é Tiago Splitter?

Antes de atingir a marca histórica de ser o primeiro treinador brasileiro a iniciar uma temporada da NBA no comando de uma equipe, Splitter já havia feito história no basquete tornando-se o primeiro brasileiro a vencer a NBA.

O título na ocasião aconteceu na temporada 2013/2014, quando Tiago atuava como pivô pelos San Antonio Spurs, que venceram o Miami Heat de LeBron James na final.

Tiago Splitter campeão da NBA - Foto: JEFF HAYNES / NBAE /GETTY IMAGES VIA AFP

Além disso, fora das quadras, Splitter também fez história ao se tornar o primeiro brasileiro a assumir o posto de treinador principal de uma equipe da NBA. Na ocasião, ele comandou o Portland Trail Blazers na última temporada após o então treinador, Chauncey Billups, ser preso em uma investigação sobre jogos ilegais de pôquer.

Splitter seguiu a temporada toda à frente da equipe, conduzindo a franquia aos playoffs, rodada de mata-mata da NBA, pela primeira vez desde 2021.