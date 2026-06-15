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Primeiro brasileiro a ser técnico na NBA assume ex-time de Jordan

Tiago Splitter já acumula um título da liga como atleta

João Grassi
Por
Tiago Splitter
Tiago Splitter - Foto: Soobum im/Getty images/AFP

Primeiro brasileiro a comandar uma franquia na NBA, a liga estadunidense de basquetebol, Tiago Splitter está próximo de ser anunciado como técnico do Chicago Bulls, uma das equipes mais importantes do país. A informação foi publicada por Shams Charania, renomado setorista da ESPN.

Em sua temporada de estreia como treinador na NBA, Splitter levou o Portland Trail Blazers aos playoffs mesmo sendo interino. Ele assumiu a vaga deixada por Chauncey Billups e conquistou 42 vitórias em 81 jogos na competição.

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Agora, o ex-pivô atualmente com 41 anos terá a responsabilidade de assumir uma franquia hexacampeã. Os Bulls fizeram sucesso nos anos 90 durante a era Michael Jordan, apontado por muitos como o maior jogador de basquete da história.

A equipe da conferência leste, inclusive, não é campeã desde 1998 e só jogou os playoffs uma vez desde a temporada 2017-18. Tiago Splitter substitui Billy Donovan, que estava no cargo desde 2020-21.

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Tiago Splitter

Tiago Splitter serviu à Seleção Brasileira de Basquete durante 14 anos, tendo sido duas vezes campeão da Copa América (2005 e 2008), uma vez do Campeonato Sul-Americano de Basquete (2003) e medalha de ouro no Jogos Pan-Americanos de 2003.

Splliter também foi três vezes selecionado para a Primeira-Equipe da EuroLeague antes de sua carreira na NBA, quando atuo principalmente pelo Saski Baskonia, posteriormente se tornando o primeiro jogador brasileiro a vencer um título da liga, em 2014, pelo San Antonio Spurs.

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basquete NBA

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